Пожар в Харькове: в Кабмине назвали причину трагедии в доме престарелых

В результате пожара погибли 16 человек.

Пожар в доме престарелых в Харькове возник из-за нарушения правил пожарной безопасности, заявил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев на заседании Кабмина, передает Интерфакс-Украина.

"Основными причинами стало грубое нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности и подключение к зданию электро- и газоснабжения без получения специальных разрешений", — сказал Чернышев.

По его словам, каждой семье погибшего и каждому пострадавшему в результате пожара будет выделено по 10 тысяч грн.

Напомним, днем 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под нелегальный дом престарелых "Золотое время", возник пожар. В доме на момент пожара находились 33 человека, 15 из них погибли, 5 пострадали. Позже стало известно о том, что один из пострадавших скончался, из-за чего число жертв возросло до 16.

В ходе разбирательств выяснилось, что пансионат функционировал нелегально.

В Офисе генпрокурора заявили, что, по предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с электроприборами. А ГРБ начало досудебное расследование по факту "возможной халатности" сотрудников ГСЧС. Во время брифинга глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в день трагедии в этом доме престарелых должны были ремонтировать газовое оборудование, и задымление началось именно в районе газового счетчика.

Позже Генпрокуратура выдвинула подозрения четырем задержанным по делу о пожаре в Харькове: владельцу здания, его арендатору, супруге арендатора и одному из администраторов.