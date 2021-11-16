Пожар в доме престарелых Днепра: раскрыты детали (фото)

Возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. Во время пожара в доме находились 30 людей старшего возраста, 23 из них — лежачие больные.

Татьяна Кокшарова, региональный представитель уполномоченного ВРУ по правам человека в Днепропетровской области, по поручению ведомства посетила частный дом престарелых под названием "Тепло любимых" в Днепре. Сегодня здесь произошел пожар, в котором погибли пять женщин. Об этом сообщает Людмила Денисова, уполномоченной ВРУ по правам человека в своем телеграм-канале.

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Отмечается, что в этом доме находились 30 человек — их возраст от 75 до 89. 23 из этих людей — лежачие больные. На втором этаже помещения, где они лежат, произошло электрическое замыкание, из-за чего начался пожар.

Сообщается, что другие пострадавшие получили медпомощь, госпитализация им не понадобилась. Сейчас их перевозят в другое здание этого пансионата в Днепре.

[ + – ] Помещение дома престарелых, где произошел пожар

Уполномоченной парламента по правам человека отмечает, что в текущем году сотрудники Офиса провели 41 проверку различных частных заведений, из них 29 частных пансионатов. Сотрудники ведомства проверяли, насколько соблюдаются права людей, которые находятся в этих учреждениях. В 90% случаев были выявлены нарушения противопожарных норм.

Так, в большинстве зданий на окнах устанавливают нераспашные решетки, а двери закрываются на замок в нарушение правил противопожарной безопасности. Более того, не проводилось техобслуживание огнетушителей, а также не было сигнализации.

Ранее Фокус сообщал, что в доме престарелых в Днепре найдены тела пяти пожилых женщин. Предполагается, что смерть наступила из-за отравления угарным газом. Полиция провела задержание администратора пансионата. Максимальное наказание по статье, которую ему вменяют в вину, — до 8 лет тюремного заключения.