Пожежа в будинку для людей літнього віку Дніпра: розкрито деталі (фото)

Займання сталося через замикання електропроводки. Під час пожежі в будинку перебувало 30 людей старшого віку, 23 з них — хворі, які лежать.

Тетяна Кокшарова, регіональна представниця уповноваженого ВРУ з прав людини в Дніпропетровській області, за дорученням відомства відвідала приватний будинок для людей літнього віку під назвою "Тепло коханих" у Дніпрі. Сьогодні тут сталася пожежа, у якій загинули п'ять жінок. Про це повідомляє Людмила Денісова, уповноважена ВРУ з прав людини у своєму телеграм-каналі.

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Зазначається, що в цьому будинку перебувало 30 осіб — їхній вік від 75 до 89. 23 із цих людей — хворі, які лежать. На другому поверсі приміщення, де вони лежать, сталося електричне замикання, через що почалася пожежа.

Повідомляється, що інші постраждалі отримали медичну допомогу, госпіталізація їм не знадобилася. Нині їх перевозять до іншої будівлі цього пансіонату у Дніпрі.

[ + – ] Приміщення будинку для людей літнього віку, де сталася пожежа

Уповноважена парламенту з прав людини зазначає, що цього року співробітники Офісу провели 41 перевірку різних приватних закладів, з них 29 приватних пансіонатів. Співробітники відомства перевіряли, наскільки дотримуються права людей, які перебувають у цих установах. У 90% випадків було виявлено порушення протипожежних норм.

Так, у більшості будівель на вікнах встановлюють закриті ґрати, а двері зачиняються на замок, порушуючи правила протипожежної безпеки. Більше того, не проводилося техобслуговування вогнегасників, а також сигналізації.

Раніше Фокус повідомляв, що в будинку для літніх людей у Дніпрі знайдено тіла п'яти літніх жінок. Передбачається, що смерть настала через отруєння чадним газом. Поліція затримала адміністратора пансіонату. Максимальне покарання за статтею, у якій його звинувачують, — до 8 років ув'язнення.