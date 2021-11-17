Кличко анонсировал возвращение детей в школы на очные занятия: названа дата

На следующей неделе школьники столицы вернутся в учебные классы для очных занятий.

Мэр Виталий Кличко заявил, что 22 ноября в Киеве дети вернутся к очной форме обучения в школах после периода дистанционного обучения, сообщил Telegram. градоначальника.

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Решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы. Школьники вернутся на занятия в учебные заведения со следующего понедельника, 22 ноября. Это касается учеников всех классов.

"Красная" зона в Киеве начала действовать с 1 ноября. С этой даты все школы столицы перешли на удаленное обучение. Власти обещали вернуть детей за парты тогда, когда заболеваемость COVID-19 снизится либо стабилизируется.

Отметим, что ограничения "красной" зоны в столице затронули работу ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, заведений и массовых мероприятий, а также транспорт.

Посетителей и работников учреждений, участников мероприятий обязали иметь при себе сертификат о вакцинации, негативный ПЦР или антиген тест, также разрешается предъявлять справку о выздоровлении. То же самое касается пассажиров общественного транспорта. За нарушение мер, которые контролируют правоохранители, предусмотрен штраф от 17 тыс. гривен. Для должностных лиц эта цифра выше.

За последние сутки в Киеве обнаружили 1609 новых случаев коронавируса, 62 инфицированных скончались. Вакцинацию в столице прошли более 1 млн 200 тыс. человек. В ковид-больницах находятся 4235 пациентов, 377 человек пребывают в реанимации.

Накануне глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что некоторые регионы могут покинуть "красную" зону уже на следующей неделе. Это связано со снижением процента заболевших и госпитализированных, а также с ростом количества выписок из больниц.

В общем по Украине в "красной" зоне находятся 18 регионов и Киев, с завтрашнего дня к ним присоединится Винницкая область.