Кличко анонсував повернення дітей до шкіл на очні заняття: названо дату

Наступного тижня школярі столиці повернуться до навчальних класів для очних занять.

Мер Віталій Кличко заявив, що 22 листопада у Києві діти повернуться до очної форми навчання у школах після періоду дистанційного навчання, повідомив Telegram. градоначальника.

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Рішення ухвалила Комісія з надзвичайних ситуацій столиці. Школярі повернуться на заняття до навчальних закладів наступного понеділка, 22 листопада. Це стосується учнів усіх класів.

"Червона" зона у Києві почала діяти з 1 листопада. З цієї дати всі школи столиці перейшли на дистанційне навчання. Влада обіцяла повернути дітей за парти тоді, коли захворюваність COVID-19 знизиться або стабілізується.

Зазначимо, що обмеження "червоної" зони у столиці торкнулися роботи ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, закладів та масових заходів, а також транспорту.

Відвідувачів та працівників установ, учасників заходів зобов'язали мати при собі сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР або антиген тест, також дозволяється подавати довідку про одужання. Те саме стосується пасажирів громадського транспорту. За порушення заходів, які контролюють правоохоронці, передбачено штраф від 17 тис. гривень. Для посадових осіб ця цифра вища.

За останню добу в Києві виявили 1609 нових випадків коронавірусу, 62 інфікованих померли. Вакцинацію у столиці пройшли понад 1 млн 200 тис. осіб. У ковід-лікарнях перебувають 4235 пацієнтів, 377 осіб перебувають у реанімації.

Напередодні глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що деякі регіони можуть залишити "червону" зону вже наступного тижня. Це пов'язано зі зниженням відсотка хворих та госпіталізованих, а також зі зростанням кількості виписок із лікарень.

Загалом в Україні у "червоній" зоні знаходяться 18 регіонів та Київ, із завтрашнього дня до них приєднається Вінницька область.