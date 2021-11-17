Подорожание цен на проезд в Киеве: в Раде раскритиковали решение КГГА и требуют провести аудит

Повышением цены на проезд возмутились не только народные депутаты, а и Государственная регуляторная служба, с которой этот вопрос не обсуждался.

В "Слуге народа" выступают против повышения цен на проезд в общественном транспорте Киева. Представители политсилы будут искать юридические механизмы, чтобы этого не произошло, сообщила в Facebook нардеп Леся Забуранная.

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"Заслуживают ли таких изменений киевляне, которые не видят ни запуска новых обещанных станций метро, ни качественного и своевременного ремонта мостов, ни запуска новых и нужных автобусных маршрутов? Киевляне, которые часами из-за пробок и ремонтов добираются на работу и часто вынуждены подолгу на остановках ждать общественного транспорта. Готовы ли жители нашего города платить за эти "качественно предоставленные" услуги в 2,5 раза больше, чем сейчас? Уверена, что нет", — сообщила политик с парламентской трибуны в окружении представителей президентской фракции.

Забуранная отметила, что депутаты будут инициировать проведение полного аудита функционирования общественного транспорта Киева, в том числе метрополитена.

С возмущением на повышение цен на проезд выступил и вице-спикер Рады, член партии "Слуга народа" Александр Корниенко. По его словам, почти евро за проезд это несправедливая и непонятная для киевлян цена — такую сумму платят люди в развитых странах Европы, где транспортный сервис совершенно другой.

"Я так понимаю, что в казне Киева уже закончились средства… Я тоже являюсь пользователем общественного транспорта и тоже ездил в метро. И я не уверен, что почти евро за проезд в киевском общественном транспорте — это справедливая и понятная для киевлян цена. Потому что евро стоит проезд в европейских столицах, где смотрятся по-другому транспортные средства. Другой запах там и доходы другие, и сеть маршрутов более развита", — отметил Корниенко.

Государственная регуляторная служба также отреагировала на анонсированное повышение цен на проезд в Киеве. Ее глава Алексей Кучер сообщил, что Киевсовет обязательно должен учитывать позицию службы, которая еще не одобряла такие нововведения. Кучер отметил, если служба сочтет повышение цены не целесообразным, решение не может быть принято. В другом случае его можно будет отменить через суд.

Напомним, накануне в КГГА заявили, что с Нового года в Киеве значительно взлетит цена за проезд в общественном транспорте — до 20 гривен. Дешевле проезд будет обходится владельцам карты киевлянина и владельцам проездных.