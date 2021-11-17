Подорожчання цін на проїзд у Києві: у Раді розкритикували рішення КМДА та вимагають провести аудит

Підвищенню ціни на проїзд обурилися не лише народні депутати, а й Державна регуляторна служба, з якою це питання не обговорювалося.

У "Слузі народу" виступають проти підвищення цін на проїзд у громадському транспорті Києва. Представники політсили шукатимуть юридичних механізмів, щоб цього не сталося, повідомила у Facebook нардепка Леся Забуранна.

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"Чи заслуговують на такі зміни кияни, які не бачать ні запуску нових обіцяних станцій метро, ні якісного та своєчасного ремонту мостів, ні запуску нових і потрібних автобусних маршрутів? Кияни, які годинами через затори та ремонти дістаються на роботу і часто змушені довго на зупинках чекати громадський транспорт. Чи готові жителі нашого міста платити за ці "якісно надані" послуги у 2,5 рази більше, ніж зараз? Упевнена, що ні", — повідомила політикиня з парламентської трибуни в оточенні представників президентської фракції.

Забуранна зазначила, що депутати ініціюватимуть проведення повного аудиту функціонування громадського транспорту Києва, зокрема метрополітену.

З обуренням на підвищення цін на проїзд виступив і віцеспікер Ради, член партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. За його словами, майже євро за проїзд це несправедлива та незрозуміла для киян ціна — таку суму платять люди у розвинутих країнах Європи, де транспортний сервіс є зовсім іншим.

"Я так розумію, що в скарбниці Києва вже закінчилися кошти... Я теж є користувачем громадського транспорту і теж їздив у метро. І я не впевнений, що майже євро за проїзд у київському громадському транспорті — це справедлива та зрозуміла для киян ціна. Тому що євро коштує проїзд у європейських столицях, де виглядають по-іншому транспортні засоби. Інший запах там і доходи інші, і мережа маршрутів більш розвинена", — зазначив Корнієнко.

Державна регуляторна служба також відреагувала на анонсоване підвищення цін на проїзд у Києві. Її голова Олексій Кучер повідомив, що Київрада обов'язково має враховувати позицію служби, яка ще не схвалювала такі нововведення. Кучер зазначив, якщо служба визнає підвищення ціни не доцільним, рішення не може бути ухвалене. В іншому випадку його можна буде скасувати через суд.

Нагадаємо, напередодні у КМДА заявили, що з Нового року у Києві значно злетить ціна за проїзд у громадському транспорті — до 20 гривень. Дешевше проїзд коштуватиме власникам картки киянина та власникам проїзних.