В Харькове автомобиль сбил ребенка на "зебре" (видео)

Авария случилась на улице Пушкинской, а со школьника из-за столкновения слетела обувь.

Сегодня, 17 ноября, в центральном районе Харькова автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщают VESTI.

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Известно, что происшествие имело место на улице Пушкинской. Свидетели говорят, что мальчик находился на пешеходном переходе в то мгновение, когда его сбил автомобиль марки Ford Focus.

Сообщается, что от силы удара с ребенка слетела обувь, но он выжил и, самостоятельно поднявшись, перешел на тротуар.

Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения. На видео можно рассмотреть, как один автомобиль начинает снижать скорость перед переходом, в то время как виновник происшествия на Ford несется прямо на ребенка.

Ранее Фокус сообщал, что экспертиза не подтвердила слова Николая Харьковского о неисправности тормозной системы его Infinity. В прошлом месяце молодой человек устроил ДТП в Харькове, в результате чего погиб водитель другого автомобиля. Подозреваемый заявлял, что тормоз его машины был неисправен, однако, по словам дочери погибшего Николая Носова, специалисты провели осмотр Infinity и пришли к выводу о том, что в техническом отношении во время аварии автомобиль был в порядке.