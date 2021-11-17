У Харкові автомобіль збив дитину на зебрі (відео)

Аварія сталася на вулиці Пушкінській, а зі школяра через зіткнення злетіло взуття.

Сьогодні, 17 листопада, у центральному районі Харкова автомобіль збив дитину на пішохідному переході. Про це повідомляють VESTI.

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Відомо, що подія сталася на вулиці Пушкінській. Свідки кажуть, що хлопчик перебував на пішохідному переході тієї миті, коли його збив автомобіль марки Ford Focus.

Повідомляється, що від сили удару з дитини злетіло взуття, але хлопчик вижив і, самостійно піднявшись, перейшов на тротуар.

Те, що сталося, зафіксувала камера відеоспостереження. На відео можна розглянути, як один автомобіль починає знижувати швидкість перед переходом, тоді як винуватець пригоди на Ford мчить прямо на дитину.

Раніше Фокус повідомляв, що експертиза не підтвердила слова Миколи Харківського щодо несправності гальмівної системи його Infinity. Минулого місяця молодик влаштував ДТП у Харкові, внаслідок чого загинув водій іншого автомобіля. Підозрюваний заявляв, що гальмо його машини було несправне, проте, за словами дочки загиблого Миколи Носова, фахівці провели огляд Infinity і дійшли висновку про те, що в технічному плані під час аварії автомобіль був справний.