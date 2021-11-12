ДТП в Харкові: експертиза спростувала слова водія Infinity про несправні гальма (фото)

За словами дочки загиблого Миколи Носова, фахівці оглянули автомобіль Миколи Харківського та встановили, що гальмівна та рульова системи на момент аварії були в порядку.

Анастасія Носова, батько якої загинув у харківській аварії на Одеській, повідомила про справність гальмівної системи автомобіля Infiniti, яким керував Микола Харківський. Про це жінка заявила у своєму Instagram.

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Такого висновку, за словами Анастасії, дійшли експерти. Офіційний їхній висновок у процесі.

"Сьогодні відбувся огляд автомобілів експертами. Фінік зі справно гальмівною та рульовою системами. Що й вимагалося довести... Рейка рульова обертається, супорти притискають колодки до дисків. І диски, і колодки нульцеві", — повідомила дочка жертви ДТП.

[ + – ] Infiniti на експертизі [ + – ] Infiniti на експертизі [ + – ] Infiniti на експертизі [ + – ] Infiniti на експертизі

Як відомо, наприкінці жовтня Микола Харківський заявив про несправність гальм у своєму автомобілі. За його словами, про це знали на сервісі, і на камерах відеоспостереження видно, як він намагався загальмувати, але машина не слухалася та їхала вперед.

"Те, що кажуть, що машина була повністю справна, — це не так. Там були погані гальма, і про це знали на сервісі. На відео видно, навіть на камерах, що я гальмую, а воно нічого не гальмує", — заявив обвинувачений у залі суду.

Після цього підліток вибачився перед близькими загиблого Миколи Носова, але дочка жертви ДТП повідомила, що її сім'я не приймає цих слів від Миколи. Анастасія Носова заявила, що вибачення підлітка були нещирими, оскільки він планував після трагедії "порішати" й "поїхати за кордон".

Нагадаємо, що Микола Харківський відмовився вдруге від здавання крові на аналіз, незважаючи на рішення суду. Раніше суд задовольнив клопотання про примусовий забір крові в підозрюваного в скоєнні смертельної ДТП в Харкові. Представник сім'ї загиблого Ігор Черняк заявив, що близькі жертви ДТП вважають: якщо хлопець не хоче здавати аналізи, то є причини. Хоча представник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко й заявляв, що слідству достатньо аналізу сечі хлопця, який вдалося взяти після аварії. Експертиза не визначила тоді алкогольне чи наркотичне сп'яніння підлітка.

Резонансна ДТП в Харкові сталася 26 жовтня — водій Infiniti пронісся на червоний сигнал світлофора на високій швидкості та врізався в Chevrolet. Шофер другої іномарки загинув, також травми отримали його друзі, які перебували в машині Миколи Харківського. Як з'ясувалося пізніше, 16-річний підліток навіть не має посвідчення водія.