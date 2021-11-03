"Планував полетіти та порішати": Дочка загиблого в аварії в Харкові не хоче чути вибачень 16-річного підлітка

Дочка загиблого Ігоря Носова Анастасія вважає, що затриманий вимовив завчену фразу як вибачення.

16-річний Микола Харківський, який став винуватцем смертельної аварії у Харкові, заявляв після трагедії про плани "порішати" ситуацію та виїхати за кордон. Тому сім'я жертви ДТП не вірить у щирість його вибачень і не збирається їх приймати, повідомила Телеграф донька Анастасія.

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Жінка каже, що вона не може подивитися до кінця жодне відео з винуватцем аварії, який вимовляв "завчену фразу" як вибачення.

"Але перед ким він вибачився — перед журналістами? А далі що? Він не на спину мені плюнув, що вибачається", — заявила дочка загиблого.

Анастасія вважає, що в житті можуть траплятися аварії, коли людина ненавмисно стає винуватцем лих, але випадок з її батьком — не та ситуація.

"Бувають ДТП — справді нещасні випадки. Коли людина розуміє, що за її участю трапилася страшна ситуація, то хапається за голову, біжить допомогти... Але ми бачили те, що бачили. Тут же чітко зрозуміло, що людина не кається. Які фрази ширилися інтернетом, які плани він собі будував, кудись полетіти, порішати", — розповіла жінка.

За її словами, хоча в межах законодавства те, що трапилося, не можна кваліфікувати як вбивство, але саме так вона і називає ДТП. Анастасія також вважає, що не має морального права вибачатися перед Миколою.

"Які можуть бути вибачення, якщо в мене в руках светр батька, який був на ньому, коли я бачила його востаннє живим? І він пахне ним", — додала крізь сльози дочка Ігоря Носова.

Як відомо, поміщений у СІЗО Микола Харківський звернувся до сім'ї загиблого із фразою "прошу вибачення" і додав, що його автомобіль був несправний — гальма нібито не реагували, коли він намагався зменшити швидкість.

Нагадаємо, 26 жовтня у Харкові на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської сталася смертельна аварія. Автомобіль Infiniti врізався в Chevrolet на високій швидкості через те, що водій першої іномарки проігнорував червоний сигнал світлофора.

Винуватець аварії, 16-річний Микола Харківський заявляв після інциденту, що його "відмаже" після чого він нібито поїде за кордон.