"Строил планы улететь и порешать": Дочь погибшего в аварии в Харькове не хочет слышать извинений 16-летнего подростка

Дочь погибшего Игоря Носова Анастасия считает, что задержанный произнес заученную фразу в качестве извинений.

16-летний Николай Харьковский, который стал виновником смертельной аварии в Харькове, заявлял после трагедии о планах "порешать" ситуацию и уехать за границу. Поэтому семья жертвы ДТП не верит в искренность его извинений и не собирается их принимать, сообщила Телеграфу дочь погибшего Анастасия.

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Женщина говорит, что она не может досмотреть до конца ни одно видео с виновником аварии, который произносил "заученную фразу" в качестве извинений.

"Но перед кем он извинился – перед журналистами? А дальше что? Он не на спину мне плюнул, что приносит извинения", — заявила дочь погибшего.

Анастасия считает, что в жизни могут происходить аварии, когда человек неумышленно становится виновником бедствий, но случай с ее отцом – не та ситуация.

"Бывают ДТП – действительно несчастные случаи. Когда человек понимает, что с его участием случилась страшная ситуация, то хватается за голову, бежит помочь… Но мы видели то, что видели. Здесь же явно понятно, что человек не раскаивается. Какие фразы ходили по интернету, какие планы он себе строил, куда-то улететь, порешать", — рассказала женщина.

По ее словам, хотя в рамках законодательства случившееся нельзя квалифицировать как убийство, но именно так она и называет ДТП. Анастасия также считает, что не имеет морального права принимать извинения Николая.

"Какие могут быть извинения, если у меня в руках свитер отца, который был на нем, когда я видела его последний раз живым? И он пахнет им", — добавила сквозь слезы дочь Игоря Носова.

Как известно, помещенный в СИЗО Николай Харьковский обратился к семье погибшего с фразой "прошу прощения" и добавил, что его автомобиль был неисправен - тормоза якобы не реагировали, когда он пытался убавить скорость.

Напомним, 26 октября в Харькове на перекрестке проспекта Гагарина и Одесской произошла смертельная авария. Автомобиль Infiniti врезался в Chevrolet на высокой скорости из-за того, что водитель первой иномарки проигнорировал красный сигнал светофора.

Виновник аварии, 16-летний Николай Харьковский заявлял после инцидента, что его "отмажут" после чего он якобы уедет за границу.