ДТП в Харькове: экспертиза опровергла слова водителя Infinity о неисправных тормозах (фото)

По словам дочери погибшего Николая Носова, специалисты осмотрели автомобиль Николая Харьковского и установили, что тормозная и рулевая системы на момент аварии были в порядке.

Анастасия Носова, отец которой погиб в харьковской аварии на Одесской, сообщила об исправности тормозной системы автомобиля Infiniti, которым управлял Николай Харьковский. Об этом женщина заявила в своем Instagram.

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К такому выводу, по словам Анастасии, пришли эксперты. Официальное их заключение в процессе.

"Сегодня состоялся осмотр автомобилей экспертами. Финик с исправно тормозной и рулевой системами. Что и требовалось доказать… Рейка рулевая вращается, суппорта прижимают колодки к дискам. И диски и колодки нульцевые", — сообщила дочь жертвы ДТП.

[ + – ] Infiniti на экспертизе [ + – ] Infiniti на экспертизе [ + – ] Infiniti на экспертизе [ + – ] Infiniti на экспертизе

Как известно, в конце октября Никола Харьковский заявил о неисправности тормозов в своем автомобиле. По его словам, об этом знали на сервисе и на камерах видеонаблюдения видно, как он пытался затормозить, но машина не слушалась и ехала вперед.

"То, что говорят, что машина была полностью исправна – это не так. Там были плохие тормоза, и об этом знали на сервисе. На видео видно, даже на камерах, что я торможу, а оно ничего не тормозит", — заявил обвиняемый в зале суда.

После этого подросток принес извинения близким погибшего Николая Носова, но дочь жертвы ДТП сообщила, что ее семья не принимает этих слов от Николая. Анастасия Носова заявила, что извинения подростка были неискренними, так как он планировал после трагедии "порешать" и "уехать за границу".

Напомним, что Николай Харьковский отказался во второй раз от сдачи крови на анализ, не смотря на решение суда. Ранее суд удовлетворил ходатайство о принудительном заборе крови у подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Харькове. Представитель семьи погибшего Игорь Черняк заявил, что близкие жертвы ДТП считают: если парень не хочет сдавать анализы, значит на то есть причины. Хотя представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко и заявлял, что следствию достаточно анализа мочи парня, который удалось взять после аварии. Экспертиза не определила тогда алкогольное или наркотическое опьянение подростка.

Резонансное ДТП в Харькове произошло 26 октября — водитель Infiniti пронесся на красный сигнал светофора на высокой скорости и врезался в Chevrolet. Шофер второй иномарки погиб, также травмы получили находящиеся в машине Николая Харьковского его друзья. Как выяснилось позже, 16-летний подросток даже не имеет водительского удостоверения.