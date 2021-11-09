ДТП в Харькове: водитель Infiniti отказался сдать кровь на анализы, несмотря на решение суда

Семья погибшего, как рассказал ее представитель Игорь Черняк, считает – если подозреваемый повторно уклоняется от сдачи крови, то "на то есть причины".

16-летний Николай Харьковский, который устроил ДТП в Харькове с летальным исходом, отказался от сдачи крови на анализ по решению суда. Об этом заявил представитель потерпевших по делу Игорь Черняк в Facebook.

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"В Украине нет нормативного акта, регулирующего процедуру принудительного "отбора" образцов крови. У нашей власти руки до этого так и не дошли", — написал Черняк.

По его словам, отказ подозреваемого подтверждает ранее высказанный им же отказ от сотрудничества со следствием. Также это можно считать отказом от раскаяния, утверждает представитель пострадавших в аварии.

Известна и позиция семьи погибшего в аварии Игоря Носова. Черняк сообщил, что близкие жертвы ДТП считают: если подозреваемый повторно уклоняется от сдачи крови, значит на это есть причины.

"Сам факт может быть расценен как умышленное невыполнение решения суда", — написал Черняк.

В то же время представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил Укринформу, что образцов мочи Николая Харьковского достаточно для следствия — этот анализ показал отсутствие у подозреваемого наркотического или алкогольного опьянения после аварии.

Задержанный 3 ноября уже отказывался сдавать кровь на анализ, результаты которого могли бы повлиять на квалификацию преступления. Отмечается, что следователи имели право обратиться в суд для принудительного отбора биологических образцов.

Недавно суд удовлетворил ходатайство о принудительном заборе крови у Николая Харьковского для проведения экспертиз в уголовном производстве.

28 октября Николая Харьковского взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Фокус писал, что 26 октября на улице Одесской в Харькове произошла авария. Водитель Infiniti, 16-летний Николай Харьковский, промчался на красный сигнал светофора на большой скорости, по пути автомобиль врезался в Chevrolet Aveo. 58-летний водитель второй машины погиб.