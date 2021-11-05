Смертельное ДТП в Харькове: у водителя Infiniti принудительно возьмут кровь для экспертиз

Такое решение суд принял, поскольку Николай Харьковский отказался добровольно проходить экспертизы. При этом большинство из них, утверждают юристы, уже назначены.

Суд удовлетворил ходатайство о принудительном заборе крови у подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Харькове Николая Харьковского для проведения экспертиз в уголовном производстве. Об этом в Facebook сообщил Маси Найем, юрист компании "Миллер", представляющей интересы пострадавшей стороны.

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"У Николая Харьковского принудительно отберут кровь для проведения экспертиз. Полиция сделала то, что нужно: обратилась в суд с соответствующим ходатайством. Сегодня ходатайство суд удовлетворил", — написал юрист.

По его словам, образцы крови подозреваемого необходимы для проведения сравнительного анализа в ряде экспертиз по делу, большинство из которых уже назначены.

Помимо этого Найем добавил, что сторона защиты Николая Харьковского не обжаловала меру пресечения в виде содержания под стражей, сроки апелляции должны были истечь еще 2 ноября.

"Значит ли это, что сторона защиты согласна с необходимостью содержания подозреваемого под стражей? Думаю, скоро узнаем", — написал юрист.

Известно, что компания "Миллер" вместе с юристом Игорем Черняком представляют интересы пострадавшей стороны в этом деле — дочери погибшего в ДТП водителя Chevrolet Aveo Анастасии Носовой. 2 ноября Черняк в своем Facebook сообщил, что после смертельной аварии Николай Харьковский отказался от добровольной сдачи крови на анализ.

"Безусловно, это — его право по закону. Но у стороны следствия есть право обратиться в суд для принудительного отбора биологических образцов. (…) Почему это важно? Потому что именно анализ крови может полностью исключить отсутствие в организме каких-либо веществ, прямо влияющих на квалификацию преступления. Иными словами, проведенный анализ мочи исключает многое, но далеко не все!" — заявил юрист.

Напомним, смертельное ДТП произошловечером 26 октября. За рулем Infiniti находился 16-летний Николай Харьковский. Он, проигнорировав красный сигнал светофора, на большой скорости врезался в Chevrolet Aveo. В результате ДТП на Одесской погиб 58-летний водитель.

После случившегося подросток утверждал, что "его отмажут". 28 октября суд взял Харьковского под стражу на два месяца без права внесения залога.