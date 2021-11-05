Смертельна ДТП в Харкові: у водія Infiniti примусово візьмуть кров для експертиз

Таке рішення суд ухвалив, оскільки Микола Харківський відмовився добровільно проходити експертизи. При цьому більшість із них, стверджують юристи, вже призначено.

Суд задовольнив клопотання про примусовий забір крові в підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП в Харкові Миколи Харківського для проведення експертиз у кримінальному провадженні. Про це у Facebook повідомив Масі Найєм, юрист компанії "Міллер", яка представляє інтереси постраждалої сторони.

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"У Миколи Харківського примусово заберуть кров для проведення експертиз. Поліція зробила те, що потрібно: звернулася до суду з відповідним клопотанням. Сьогодні клопотання суд задовольнив", — написав юрист.

За його словами, зразки крові підозрюваного необхідні для проведення порівняльного аналізу в низці експертиз у справі, більшість із яких уже призначено.

Крім цього Найєм додав, що сторона захисту Миколи Харківського не оскаржила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, терміни апеляції мали закінчитися ще 2 листопада.

"Чи означає це, що сторона захисту згодна з необхідністю утримання підозрюваного під вартою? Думаю, скоро дізнаємось", — написав юрист.

Відомо, що компанія "Міллер" разом із юристом Ігорем Черняком представляють інтереси постраждалої сторони у цій справі — Анастасії Носової, дочки водія Chevrolet Aveо, який загинув у ДТП. 2 листопада Черняк у своєму Facebook повідомив, що після смертельної аварії Микола Харківський відмовився від добровільної здачі крові на аналіз.

"Безумовно, це — його право за законом. Але сторона слідства має право звернутися до суду для примусового забору біологічних зразків. (…) Чому це важливо? Тому що саме аналіз крові може повністю виключити відсутність в організмі будь-яких речовин, що прямо впливають на кваліфікацію злочину. Іншими словами, проведений аналіз сечі виключає багато, але далеко не все!" — заявив юрист.

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася увечері 26 жовтня. За кермом Infiniti був 16-річний Микола Харківський. Він, проігнорувавши червоний сигнал світлофора, на великій швидкості врізався в Chevrolet Aveo. Внаслідок ДТП на Одеській загинув 58-річний водій.

Після того, що сталося, підліток стверджував, що "його відмажуть". 28 жовтня суд узяв Харківського під варту на два місяці без права на внесення застави.