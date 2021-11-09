ДТП у Харкові: водій Infiniti відмовився здати кров на аналізи попри рішення суду

Сім'я загиблого, як розповів її представник Ігор Черняк, вважає – якщо підозрюваний повторно ухиляється від здачі крові, то "на те є причини".

16-річний Микола Харківський, який влаштував смертельне ДТП у Харкові, відмовився від здачі крові на аналіз за рішенням суду. Про це заявив представник потерпілих у справі Ігор Черняк у Facebook.

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"В Україні немає нормативного акта, який регулює процедуру примусового "відбору" зразків крові. У нашої влади руки до цього так і не дійшли", — написав Черняк.

За його словами, відмова підозрюваного підтверджує раніше висловлену ним відмову від співпраці зі слідством. Також це можна вважати відмовою від каяття, стверджує представник постраждалих в аварії.

Відома і позиція сім'ї загиблого в аварії Ігоря Носова. Черняк повідомив, що близькі жертви ДТП вважають: якщо підозрюваний повторно ухиляється від здавання крові, отже, на це є причини.

"Сам факт може бути розцінений як навмисне невиконання рішення суду", — написав Черняк.

Водночас, представник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив Укрінформу, що зразків сечі Миколи Харківського достатньо для слідства — цей аналіз показав відсутність у підозрюваного наркотичного чи алкогольного сп'яніння після аварії.

Затриманий 3 листопада вже відмовлявся складати кров на аналіз, результати якого могли б вплинути на кваліфікацію злочину. Слідчі мали право звернутися до суду для примусового відбору біологічних зразків.

Нещодавно суд задовольнив клопотання щодо примусового забору крові у Миколи Харківського для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

28 жовтня Миколу Харківського взяли під варту на 60 діб без права на внесення застави.

Фокус писав, що 26 жовтня на вулиці Одеській у Харкові сталася аварія. Водій Infiniti, 16-річний Микола Харківський, промчав на червоний сигнал світлофора на великій швидкості, автомобіль врізався в Chevrolet Aveo. 58-річний водій другої машини загинув.