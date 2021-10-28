ДТП на Одесской: 16-летний Николай Харьковский пожаловался на неисправные тормоза (видео)

По словам подозреваемого, он начал резко тормозить, как только увидел движущийся автомобиль.

16-летний Николай Харьковский, устроивший смертельное ДТП на Одесской в Харькове, пожаловался на неисправные тормоза в Infiniti. Об этом обвиняемый заявил во время судебного заседания.

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По его словам, информация о том, что автомобиль Infiniti был исправен, не отвечает действительности.

16-летний Николай Харьковский, которого взяли под стражу после смертельного ДТП на Одесской, пожаловался на неисправные тормоза и заверил, что пытался затормозить перед столкновением.

"То, что говорят, что машина была полностью исправна – это не так. Там были плохие тормоза, и об этом знали на сервисе. На видео видно, даже на камерах, что я торможу, а оно ничего не тормозит", — заявил обвиняемый в зале суда.

Николай Харьковский также принес свои извинения родным погибшего 58-летнего водителя Chevrolet Aveo, в автомобиль которого подросток влетел на своем Infiniti.

[ + – ] Николай Харьковский пожаловался на неисправные тормоза в Infiniti

Смертельное ДТП на Одесской — хронология событий

Вечером 26 октября в Харькове произошла смертельная авария с участием Infiniti. За рулем автомобиля находился 16-летний Николай Харьковский, который проигнорировал красный сигнал светофора и на большой скорости протаранил Chevrolet Aveo. Удар был настолько сильным, что 58-летний водитель легковушки скончался на месте ДТП.

В салоне Infiniti, помимо Николая Харьковского, также находились двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка. Их с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. На смертельное ДТП на Одесской отреагировал отец подозреваемого Михаил Харьковский. По словам мужчины, СМИ ведут "спланированную акцию" против его сына.

На следующий день после смертельного ДТП на Одесской прокуратура вручила Николаю Харьковскому подозрение в совершении преступления по ч.2 ст. 186, а уже 28 октября суд отправил виновника аварии под стражу без права внесения залога.