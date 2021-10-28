ДТП на Одеській: 16-річний Микола Харківський поскаржився на несправні гальма (відео)

За словами підозрюваного, він почав різко гальмувати, щойно побачив автомобіль, що рухається.

16-річний Микола Харківський, який влаштував смертельну ДТП на Одеській у Харкові, поскаржився на несправні гальма в Infiniti. Про це обвинувачений заявив під час судового засідання.

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За його словами, інформація про те, що автомобіль Infiniti був справний, не відповідає дійсності.

16-річний Микола Харківський, якого взяли під варту після смертельної ДТП на Одеській, поскаржився на несправні гальма і запевнив, що намагався загальмувати перед зіткненням.

"Те, що кажуть, що машина була повністю справна — це не так. Там були погані гальма, і про це знали в сервісі. На відео видно, навіть на камерах, що я гальмую, а воно нічого не гальмує", — заявив обвинувачений у залі суду.

Микола Харківський також вибачився перед рідними загиблого 58-річного водія Chevrolet Aveo, в автомобіль якого підліток влетів на своєму Infiniti.

[ + – ] Микола Харківський поскаржився на несправні гальма в Infiniti

Смертельна ДТП на Одеській — хронологія подій

Увечері 26 жовтня у Харкові сталася смертельна аварія за участю Infiniti. За кермом автомобіля був 16-річний Микола Харківський, який проігнорував червоний сигнал світлофора і на великій швидкості протаранив Chevrolet Aveo. Удар був такий сильний, що 58-річний водій легковика помер на місці ДТП.

У салоні Infiniti, крім Миколи Харківського, також перебували двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина. Їх із тяжкими травмами госпіталізували в лікарню. На смертельну ДТП на Одещині відреагував батько підозрюваного Михайло Харківський. За словами чоловіка, ЗМІ ведуть "сплановану акцію" проти його сина.

Наступного дня після смертельної ДТП на Одеській прокуратура вручила Миколі Харківському підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 186, а вже 28 жовтня суд відправив винуватця аварії під варту без права внесення застави.