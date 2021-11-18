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Укол за $2,3 млн. Слесарь киевского метро собирает деньги на лечение маленькой дочери

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СМА, метро, Артур Михайлов, лечение, укол, мышечная атрофия
Фото: Facebook | Работник метро Киева собирает 2,3 млн долларов на лечение своей дочери

Работник столичной подземки не может самостоятельно оплатить процедуру, поэтому он вынужден обратиться за помощью к неравнодушным украинцам.

Слесарь киевского метрополитена Артур Михайлов собирает деньги на лечение своей маленькой дочери. Ребенок страдает от спинальной мышечной атрофии (СМА), а укол, необходимый для спасения жизни, стоит 2,3 миллиона долларов (около 61 миллиона гривен по курсу). Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Facebook.

По словам представителей компании, Михайлов работает слесарем по осмотру и ремонту локомотивов метро на пунктах технического обслуживания. По данным портала trud.com, средняя зарплата в киевском метрополитене составляет 11 463 гривны.

Артур Михайлов, СМА, лечение, укол, сбор денег
Артур Михайлов, СМА, лечение, укол, сбор денег
Артур Михайлов, СМА, лечение, укол, сбор денег
Артур Михайлов, СМА, лечение, укол, сбор денег

В коммунальном предприятии привлекают ресурсы со своей стороны, чтобы помочь своему работнику, однако, по словам пресс-службы "они недостаточны".

Компания призвала граждан приобщиться к оплате дорогостоящего лечения для ребенка, перечислив любую сумму денег на следующие счета:

  • ОщадБанк: 5167 8030 6986 5884 (Михайлов Артур Вікторович)
  • ПриватБанк: 4149 4991 1612 5210 (Михайлова Тетяна Вячеславівна)
  • Monobank: 4441 1144 2430 9258 (Михайлова Тетяна Вячеславівна)
  • Благодійний фонд "Маріанна", 26000020117590, UA233052990000026000020117590, МФО 305299, 3179317128 ЕДРПОУ
  • Счет в долларах: 5168 7574 1670 8495, MYKHAILOVA TETIANA, UA153052990000026202893805774, SWIFT CODE/BIC:PBANUA2X
  • Счет в евро: 5168 7574 1670 8297, MYKHAILOVA TATIANA EUR , UA913052990000026207893806273, SWIFT CODE/BIC:PBANUA2X

"Призываем помочь в спасении маленькой жизни! И благодарим каждого неравнодушного, кто приобщается!" — добавили в пресс-службе метро.

Артур Михайлов, СМА, сбор денег, киевское метро, укол
Дочь слесаря Артура Михайлова

Спинальная мышечная атрофия является очень редким наследственным заболеванием, которое в среднем за год выявляют у 35 украинцев. СМА поражает нейроны, которые подают сигналы от головного мозга к мышцам и наоборот. При самом тяжелом течении болезни пациенты не доживают и до четырех лет.

Напомним, летом этого года младенцу из Одессы с таким диагнозом удалось выжить благодаря усилиям украинцев, которые собрали 2 миллиона долларов на укол.

Также Фокус писал о том, как полуторагодовалой украинке удалось выиграть в лотерею лечение от СМА.