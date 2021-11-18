Укол за $2,3 млн. Слесарь киевского метро собирает деньги на лечение маленькой дочери

Работник столичной подземки не может самостоятельно оплатить процедуру, поэтому он вынужден обратиться за помощью к неравнодушным украинцам.

Слесарь киевского метрополитена Артур Михайлов собирает деньги на лечение своей маленькой дочери. Ребенок страдает от спинальной мышечной атрофии (СМА), а укол, необходимый для спасения жизни, стоит 2,3 миллиона долларов (около 61 миллиона гривен по курсу). Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Facebook.

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По словам представителей компании, Михайлов работает слесарем по осмотру и ремонту локомотивов метро на пунктах технического обслуживания. По данным портала trud.com, средняя зарплата в киевском метрополитене составляет 11 463 гривны.

В коммунальном предприятии привлекают ресурсы со своей стороны, чтобы помочь своему работнику, однако, по словам пресс-службы "они недостаточны".

Компания призвала граждан приобщиться к оплате дорогостоящего лечения для ребенка, перечислив любую сумму денег на следующие счета:

ОщадБанк: 5167 8030 6986 5884 (Михайлов Артур Вікторович)

ПриватБанк: 4149 4991 1612 5210 (Михайлова Тетяна Вячеславівна)

Monobank: 4441 1144 2430 9258 (Михайлова Тетяна Вячеславівна)

Благодійний фонд "Маріанна", 26000020117590, UA233052990000026000020117590, МФО 305299, 3179317128 ЕДРПОУ

Счет в долларах: 5168 7574 1670 8495, MYKHAILOVA TETIANA, UA153052990000026202893805774, SWIFT CODE/BIC:PBANUA2X

Счет в евро: 5168 7574 1670 8297, MYKHAILOVA TATIANA EUR , UA913052990000026207893806273, SWIFT CODE/BIC:PBANUA2X

"Призываем помочь в спасении маленькой жизни! И благодарим каждого неравнодушного, кто приобщается!" — добавили в пресс-службе метро.

[ + – ] Дочь слесаря Артура Михайлова

Спинальная мышечная атрофия является очень редким наследственным заболеванием, которое в среднем за год выявляют у 35 украинцев. СМА поражает нейроны, которые подают сигналы от головного мозга к мышцам и наоборот. При самом тяжелом течении болезни пациенты не доживают и до четырех лет.

Напомним, летом этого года младенцу из Одессы с таким диагнозом удалось выжить благодаря усилиям украинцев, которые собрали 2 миллиона долларов на укол.

Также Фокус писал о том, как полуторагодовалой украинке удалось выиграть в лотерею лечение от СМА.