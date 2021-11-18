Укол за $2,3 млн. Слюсар київського метро збирає гроші на лікування маленької доньки

Працівник столичної підземки не може самостійно сплатити за процедуру, тому він змушений звернутися за допомогою до небайдужих українців.

Слюсар київського метрополітену Артур Михайлов збирає гроші на лікування своєї маленької доньки. Дитина страждає від спінальної м'язової атрофії (СМА), а укол, необхідний для порятунку життя, коштує 2,3 мільйони доларів (близько 61 мільйона гривень за курсом). Про це повідомляє пресслужба столичної підземки у Facebook.

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За словами представників компанії, Михайлов працює слюсарем з огляду та ремонту локомотивів метро на пунктах технічного обслуговування. За даними порталу trud.com, середня зарплата в київському метрополітені становить 11 463 гривні.

У комунальному підприємстві залучають ресурси зі свого боку, щоб допомогти своєму працівникові, проте, за словами пресслужби, "вони недостатні".

Компанія закликала громадян долучитися до оплати дорогого лікування для дитини, перерахувавши будь-яку суму грошей на наступні рахунки:

ОщадБанк: 5167 8030 6986 5884 (Михайлов Артур Вікторович)

ПриватБанк: 4149 4991 1612 5210 (Михайлова Тетяна В'ячеславівна)

Monobank: 4441 1144 2430 9258 (Михайлова Тетяна В'ячеславівна)

Благодійний фонд "Маріанна", 26000020117590, UA233052990000026000020117590, МФО 305299, 3179317128, ЄДРПОУ

Рахунок у доларах: 5168 7574 1670 8495, MYKHAILOVA TETIANA, UA153052990000026202893805774, SWIFT CODE/BIC:PBANUA2X

Рахунок євро: 5168 7574 1670 8297, MYKHAILOVA TATIANA EUR, UA913052990000026207893806273, SWIFT CODE/BIC:PBANUA2X

"Закликаємо допомогти в порятунку маленького життя! І дякуємо кожному небайдужому, хто долучається!" — додали в пресслужбі метро.

[ + – ] Дочка слюсаря Артура Михайлова

Спінальна м'язова атрофія є дуже рідкісним спадковим захворюванням, яке в середньому протягом року виявляють у 35 українців. СМА вражає нейрони, які подають сигнали від мозку до м'язів і навпаки. При найтяжчому перебігу хвороби пацієнти не доживають до чотирьох років.

Нагадаємо, влітку цього року немовляті з Одеси з таким діагнозом вдалося вижити завдяки зусиллям українців, які зібрали 2 мільйони доларів на укол.

Також Фокус писав про те, як півторарічній українці вдалося виграти в лотерею лікування від СМА.