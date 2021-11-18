Руководителя голосеевской "Муниципальной варты" Сергея Бондаря арестовали (видео)

По предварительным данным, Бондаря задержали после того, как он со своими соратниками выкрикивал угрозы и оскорбления в адрес сотрудников прокуратуры.

Киевская полиция задержала руководителя подразделения "Муниципальной варты" Голосеевского района столицы Сергея Бондаря и его соратника Евгения Тилка за угрозы в адрес сотрудников прокуратуры. Об этом сообщает Telegram "Клименко".

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Сообщается, что накануне Бондарь участвовал в протестной акции возле Соломенского суда Киева, где рассматривали дело руководителя "Муниципальной варты" Киева Игоря Мари, который подозревается в растрате бюджетных денег и присвоении имущества. Сергей Бондарь и еще 200 единомышленников из праворадикальной организации С14 пришли под здание суда поддержать своего лидера.

После того, как стало известно, что суд постановил Мари 160 тыс. гривен залога, Бондарь со своими товарищами начали выкрикивать угрозы и оскорбления в адрес сотрудников прокуратуры. Его задержали по ч.1 ст.345 УК Украины и, по словам адвоката задержанного, пометсили в СИЗО, после чего к райотделу сразу же подъехали соратники Бондаря с требованием его освободить.

Что известно о "Муниципальной варте"?

Общественная организация "Муниципальная варта" существует в Киеве с 2017 года. Ее появление связывают с инициативой мэра столицы Виталия Кличко по созданию муниципальной полиции, которая будет помогать Национальной полиции поддерживать в городе общественный порядок.

Однако с появлением организации, в которую вошли праворадикалы из группировки С14, и которая попала в список националистических "групп ненависти", опубликованным Госдепом США, она приобрела скандальную репутацию. В частности сам Бондарь со своими соратниками участвовал в погроме лагеря ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева. Как говорилось в сообщении правозащитной организации Amnesty International, украинское правосудие не может адекватно ответить на подобные акты насилия в отношении национальных меньшин.

В свою очередь Бондарь рассказал, чем мотивированы члены организации, когда устраивают подобные "зачистки" столичной территории. По его словам, они способствовали закрытию игорного заведения вблизи столичного вокзала.

"Днем, цыганские бароны, назовем их так, могли оставлять там до 100-200 тысяч гривен. То есть это та сумма, которую они спокойно могут тратить на развлечения. Представьте, какой заработок у них идет, что они могут себе это позволить. Как только мы начали препятствовать "заработной" деятельности ромов, то заведение быстро закрылось", — объяснил Бондарь.

Ранее Фокус сообщал о нападении членов организации С14, которую Hromadske.ua оценивает как неонацистскую, на лагерь ромов в апреле 2018 года. Тогда некоторые СМИ сообщали, что полиция не расследовала этот случай.

Также сообщалось об инциденте в столичном метро, который произошел с корреспондентом издания "Правовой контроль" Сергеем Шевчуком. По словам пострадавшего журналиста, на него напал неизвестный молодой человек, которым как выяснилось позже, оказался Сергей Бондарь.