Керівника голосіївської "Муніципальної варти" Сергія Бондаря заарештували (відео)

За попередніми даними, Бондаря затримали після того, як він зі своїми соратниками вигукував погрози та образи на адресу працівників прокуратури.

Київська поліція затримала керівника підрозділу "Муніципальної варти" Голосіївського району столиці Сергія Бондаря та його соратника Євгена Тилка за погрози на адресу працівників прокуратури. Про це повідомляє Telegram "Клименко".

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Повідомляється, що напередодні Бондар брав участь у протестній акції біля Солом'янського суду Києва, де розглядали справу керівника "Муніципальної варти" Києва Ігоря Марі, який підозрюється в розтраті бюджетних грошей та привласненні майна. Сергій Бондар та ще 200 однодумців із праворадикальної організації С14 прийшли під будівлю суду підтримати свого лідера.

Після того, як стало відомо, що суд ухвалив Марі 160 тис. гривень застави, Бондар зі своїми товаришами почали вигукувати погрози та образи на адресу працівників прокуратури. Його затримали за ч.1 ст.345 КК України та, за словами адвоката затриманого, помітили у СІЗО, після чого до райвідділу одразу ж під'їхали соратники Бондаря з вимогою його звільнити.

Що відомо про "Муніципальну варту"?

Громадська організація "Муніципальна варта" існує в Києві з 2017 року. Її появу пов'язують з ініціативою мера столиці Віталія Кличка щодо створення муніципальної поліції, яка допомагатиме Національній поліції підтримувати в місті громадський порядок.

Проте з появою організації, до якої увійшли праворадикали з угруповання С14, і яка потрапила до списку націоналістичних "груп ненависті", опублікованого Держдепом США, вона отримала скандальну репутацію. Зокрема, сам Бондар зі своїми соратниками брав участь у погромі табору ромів на Лисій горі в Голосіївському районі Києва. Як йшлося в повідомленні правозахисної організації Amnesty International, українське правосуддя не може адекватно відповісти на подібні акти насильства щодо національних меншин.

У свою чергу, Бондар розповів, чим мотивовані члени організації, коли влаштовують подібні "зачистки" столичної території. За його словами, вони сприяли закриттю грального закладу поблизу столичного вокзалу.

"Вдень циганські барони, назвемо їх так, могли залишати там до 100-200 тисяч гривень. Тобто це та сума, яку вони спокійно можуть витрачати на розваги. Уявіть, який заробіток у них іде, що вони можуть собі це дозволити. Як тільки ми почали перешкоджати "заробітній" діяльності ромів, той заклад швидко закрився", — пояснив Бондар.

Раніше Фокус повідомляв про напад членів організації С14, яку Hromadske.ua оцінює як неонацистську, на табір ромів у квітні 2018 року. Тоді деякі ЗМІ повідомляли, що поліція не розслідувала цього випадку.

Також повідомлялося про інцидент у столичному метро, який стався з кореспондентом видання "Правовий контроль" Сергієм Шевчуком. За словами постраждалого журналіста, на нього напав невідомий молодий чоловік, яким, як з'ясувалося пізніше, виявився Сергій Бондар.