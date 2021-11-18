Бывший сотрудник налоговой милиции устроил стрельбу в метро Харькова из-за масок (фото)

Мужчина сначала сделал замечание молодым людям из-за того, что на них неправильно были надеты маски, но те только обругали его матами.

В Харькове вечером 17 ноября на платформе станции метро произошла стрельба — мужчина применил оружие к группе студентов, которые не послушали его замечание по поводу ношения масок, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

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Известно, что стрелявший — бывший сотрудник налоговой милиции области. В вагоне поезда метро между ним и группой студентов произошел словесный конфликт по поводу ношения масок.

Мужчина сделал молодым людям замечание, что они неправильно носят маски. Студенты ответили ему на это нецензурной руганью.

После выхода из вагона на платформе станции метро "Госпром" конфликт обострился и студенты начали толкать мужчину. Бывший милиционер достал пистолет и произвел несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов.

Как сообщает местный Telegram-канал "ХС — Харьков", одного человека пришлось госпитализировать. Экс-сотрудник милиции объяснил свои действия необходимой обороной.

Открыто уголовное производство по факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

Стрелявшему в группу студентов грозит лишения свободы сроком от трех до семи лет.

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[ + – ] Документы экс-сотрудника налоговой

Ранее сообщалось, что в Харькове на улице Клочковская неподалеку от супермаркета произошла стрельба. Один человек погиб по дороге в больницу.

Также Фокус писал, как охранник народного депутата устроил стрельбу в харьковском ресторане. Его пытались укротить, били бутылками по голове, из-за чего он скончался.