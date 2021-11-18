Колишній співробітник податкової міліції почав стрілянину в метро Харкова через маски (фото)

Чоловік спочатку зробив зауваження молодим людям через те, що на них неправильно були одягнені маски, але ті лише вилаяли його матюками.

У Харкові ввечері 17 листопада на платформі станції метро сталася стрілянина — чоловік застосував зброю до групи студентів, які не послухали його зауваження щодо носіння масок, повідомили у пресслужбі прокуратури області.

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Відомо, що той, хто стріляв, — колишній співробітник податкової міліції області. У вагоні поїзда метро між ним та групою студентів стався словесний конфлікт щодо носіння масок.

Чоловік зробив молодим людям зауваження, що вони неправильно носять маски. Студенти відповіли йому на це нецензурною лайкою.

Після виходу з вагона на платформі станції метро "Держпром" конфлікт загострився і студенти почали штовхати чоловіка. Колишній міліціонер дістав пістолет і зробив кілька пострілів вгору та в ногу одного зі студентів.

Як повідомляє місцевий Telegram-канал "ХС — Харків", одну людину довелося госпіталізувати. Експрацівник міліції пояснив свої дії необхідною обороною.

Відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 КК України). Досудове розслідування продовжується.

Тому, хто стріляв у групу студентів, загрожує позбавлення волі строком від трьох до семи років.

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[ + – ] Документи ексспівробітника податкової

Раніше повідомлялося, що у Харкові на вулиці Клочківська неподалік супермаркету сталася стрілянина. Одна людина загинула дорогою до лікарні.

Також Фокус писав, як охоронець народного депутата вчинив стрілянину в харківському ресторані. Його намагалися приборкати, били пляшками по голові, через що він помер.