Под Киевом мужчина расстрелял грабителей, которые ночью ворвались в его дом (фото, видео)

Глава семьи отреагировал на подозрительный шум, прихватив с собой травматический пистолет. Задержать одного из грабителей удалось с помощью полицейской собаки.

В Киевской области в Крюковщине мужчина расстрелял грабителей, которые ночью ворвались в дом и напали на членов его семьи, сообщил в Facebook начальник областной полиции Андрей Небытов.

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По его словам, ночью незнакомцы в балаклавах проникли в дом местного предпринимателя и уложили на пол 41-летнюю хозяйку и ее дочь. У женщин требовали драгоценности и наличные деньги. На подозрительный шум отреагировал глава семьи и вышел с травматическим пистолетом, после чего начал стрелять в нападающих.

Грабители в панике бросились бежать, кто в дверь, кто в окно. Хозяин вызвал полицию, была введена специальная операция и привлечены необходимые силы и средства для перекрытия периметра.

К поискам злоумышленников привлекли служебных собак. Возле ограждения были найдены следы крови преступников, которые пригодились для их поимки. Овчарка Некст взяла след беглецов и бросилась вдогонку. Преодолев километры служебный пес нашел одного из злоумышленников в лесу, он прятался за деревом.

[ + – ] пойманный преступник

[ + – ] изъятое оружие

Беглец с простреленной ногой оказался выходцем из Турции. Во время нападения он "поймал" три пули. Через несколько часов в арендованной квартире полиция задержала и его приспешника из Казахстана. В настоящее время обоих проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Напомним, недавно в Киевской области полицейские задержали двоих ранее осужденных россиян, которые занимались вооруженными ограблениями на территории региона.