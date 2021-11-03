Совершили серию ограблений. Под Киевом полиция задержала банду россиян (видео)

В общей сложности, утверждают силовики, грабители похитили около 18 миллионов гривен. А их жертвами стали четверо жителей региона.

В Киевской области полицейские задержали двоих ранее осужденных россиян, которые занимались вооруженными ограблениями на территории региона. Сумма награбленного ими составила около 18 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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По версии следствия, жертвами преступников стали четверо жителей Киевской области. 15 августа россияне проникли в дом жительницы села Гнедин, связали ее пластиковыми стяжками, после чего унесли с собой деньги и драгоценности.

Затем подельники попытались ограбить дом в поселке Ворзель, однако сделать это им помещали охранники. Далее в селе Княжичи иностранцы напали на дом семейной пары, из которого похитили деньги и личные вещи. Правоохранители обратили внимание на деятельность преступников после ограбления в селе Козин — там россияне похитили у владельца дома сейф. Однако их преступление было зафиксировано камерами наблюдения.

"В общей сложности злодеи похитили 420 тыс. долларов США, 250 тыс. евро, 300 тыс. грн", — уточнили правоохранители.

Полицейские отсмотрели кадры с более 400 камер видеонаблюдения в Киевской области, благодаря чему им удалось установить личности преступников и их местонахождение. Грабителями, по версии следствия, оказались ранее судимые граждане РФ возрастом 43 и 45 лет.

[ + – ] Кадры задержания грабителей

Сотрудники полиции совместно со спецназом "КОРД" штурмовали квартиру, где проживали преступники. Для того чтобы открыть дверь, правоохранителям пришлось применить болгарку. После этого иностранцев удалось задержать.

Полицейским удалось выяснить, что оба преступника зарегистрированы в Москве. Один из них был осужден за убийство, а второй за имущественное преступление.

После отбытия срока они нелегально попали в Украину. По словам одного из задержанных, они пересекли границу пешком через лес. После этого грабители арендовали жилье в Броварском районе Киевской области и в столице. Помимо этого россиянам сдавали в аренду гараж, где они хранили арсенал оружия, состоящий, в частности, из гранат и подствольных мин. В автомобиле Mazda, которым пользовались злоумышленники во время совершения преступлений, были найдены приспособления для ограбления — различные отмычки и средства слежения.

Также правоохранители нашли у россиян поддельные казахстанский и российский паспорта, пистолеты и боеприпасы к ним.

В полиции допустили, что преступники орудовали не только на территории области, но и в Киеве.

"Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 5 ст. 186 (Грабеж) и ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным", — сообщили в полиции.

Напомним, ранее СБУ задержала преступную группировку, которая похищала и терроризировала жителей Одесской области.

Также Фокус писал о том, как ГБР раскрыло банду полицейских, продававших оружие и боеприпасы.