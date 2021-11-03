Скоїли серію пограбувань. Під Києвом поліція затримала банду росіян (відео)

Загалом, стверджують силовики, грабіжники викрали близько 18 мільйонів гривень. А їхніми жертвами стали четверо мешканців регіону.

На Київщині поліцейські затримали двох раніше засуджених росіян, які займалися озброєними пограбуваннями на території регіону. Сума награбованого ними становила близько 18 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

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За версією слідства, жертвами злочинців стали четверо мешканців Київської області. 15 серпня росіяни проникли до будинку жительки села Гнідин, пов'язали її пластиковими стяжками, після чого забрали із собою гроші та коштовності.

Потім спільники спробували пограбувати будинок у селищі Ворзель, проте зробити це їм завадили охоронці. Далі в селі Княжичі іноземці напали на будинок сімейної пари, з якого викрали гроші та особисті речі. Правоохоронці звернули увагу на діяльність злочинців після пограбування в Козині — там росіяни викрали у власника будинку сейф. Проте їхній злочин було зафіксовано камерами спостереження.

"Загалом лиходії викрали 420 тис. доларів США, 250 тис. євро, 300 тис. грн", — уточнили правоохоронці.

Поліцейські переглянули кадри з понад 400 камер відеоспостереження на Київщині, завдяки чому їм вдалося встановити особи злочинців та їхнє місцеперебування. Грабіжниками, за версією слідства, виявилися раніше засуджені громадяни РФ віком 43 та 45 років.

[ + – ] Кадри затримання грабіжників

Співробітники поліції спільно зі спецпризначенцями "КОРДУ" штурмували квартиру, де мешкали злочинці. Щоб відчинити двері, правоохоронцям довелося застосувати болгарку. Після цього іноземців вдалося затримати.

Поліцейським вдалося з'ясувати, що обидва злочинці зареєстровані в Москві. Один із них був засуджений за вбивство, а другий за майновий злочин.

Після відбуття терміну вони нелегально потрапили до України. За словами одного із затриманих, вони перетнули кордон пішки через ліс. Після цього грабіжники орендували житло в Броварському районі Київської області та в столиці. Крім цього, росіянам здавали в оренду гараж, де вони зберігали арсенал зброї, що складається, зокрема, з гранат і підствольних мін. В автомобілі Mazda, яким користувалися зловмисники під час скоєння злочинів, було знайдено пристосування для пограбування – різні відмички та засоби стеження.

Також правоохоронці знайшли в росіян підроблені казахстанський та російський паспорти, пістолети та боєприпаси до них.

У поліції припустили, що злочинці орудували не лише на території області, а й у Києві.

"Зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 186 (Грабіж) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу", — повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала злочинне угруповання, яке викрадало та тероризувало мешканців Одеської області.

Також Фокус писав про те, як ДБР розкрило банду поліцейських, які продавали зброю та боєприпаси.