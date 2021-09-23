Викрадали людей і вибивали "борги": СБУ ліквідувала банду в Одеській області (фото, відео)

До складу угруповання входили уродженці однієї з кавказьких країн, які створювали штучні конфлікти і вимагали з жертв великі суми грошей.

СБУ повідомила про ліквідацію злочинної банди в місті Южне Одеської області, члени якої тероризували і викрадали місцевих жителів. Про це інформує пресслужба силового відомства.

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У процесі спецоперації затримали чотирьох чоловіків.

Як стверджують силовики, до складу угруповання входили уродженці однієї з кавказьких країн, які, створюючи штучні конфлікти, вимагали від своїх жертв гроші та майно. Більш того, обвинувачені застосовували психологічний тиск і фізичну силу, щоб залякати місцевих жителів.

"Зловмисники готували викрадення місцевого жителя. Погрозами вбивством вони намагалися "вибити" з потерпілого земельну ділянку, ринкова вартість якої становить приблизно 200 тисяч гривень. Чоловіки змушували потерпілого переоформити землю на них нібито як погашення боргу, якого не існує", — додали в пресслужбі СБУ.

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На момент проведення спецоперації, як запевняють правоохоронці, обвинувачені перевозили потерпілого в багажнику автомобіля і катували його.

У пресслужбі СБУ також повідомили, що зараз перевіряються інші факти "вибивання боргів" у місцевих жителів. Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Якщо вина підозрюваних буде доведена — їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ викрила викрадачів дитини полтавського депутата. Зловмисники викрали доньку депутата Полтавської облради і вимагали викуп $470 тисяч, які вони хотіли отримати в біткоїнах. Організатором викрадення був чоловік, який знаходиться в київському СІЗО.

Також Фокус розповідав, що співробітників СБУ затримали через викрадення бізнесмена. Співробітники департаменту кібербезпеки викрали бізнесмена в Києві й отримали викуп у розмірі 7 біткоїнів. Після отримання грошей викраденого бізнесмена оформили рапорт про затримання чоловіка, який "знаходиться в розшуку і потребує екстрадиції в Росію".