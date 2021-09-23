Похищали людей и выбивали "долги": СБУ ликвидировала банду в Одесской области (фото, видео)
В состав группировки входили уроженцы одной из кавказских стран, которые создавали искусственные конфликты и требовали с жертв крупные суммы денег.
СБУ сообщила о ликвидации преступной банды в городе Южное Одесской области, члены которой терроризировала и похищала местных жителей. Об этом информирует пресс-служба силового ведомства.
В ходе спецоперации задержали четырех мужчин.
Как утверждают силовики, в состав группировки входили уроженцы одной из кавказских стран, которые, создавая искусственные конфликты, требовали от своих жертв деньги и имущество. Более того, обвиняемые применяли психологическое давление и физическую силу, чтобы запугать местных жителей.
"Злоумышленники готовили похищение местного жителя. Угрозами убийством они пытались "выбить" с потерпевшего земельный участок, рыночная стоимость которой составляет около 200 тысяч гривен. Мужчины заставляли потерпевшего переоформить землю на них якобы в качестве погашения несуществующего долга", — добавили в пресс-службе СБУ.
На момент проведения спецоперации, как уверяют правоохранители, обвиняемые перевозили потерпевшего в багажнике автомобиля и пытали его.
В пресс-службе СБУ также сообщили, что сейчас проверяются другие факты "выбивания долгов" у местных жителей. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Если вина подозреваемых будет доказана — им грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее Фокус сообщал, что СБУ разоблачила похитителей ребенка полтавского депутата. Злоумышленники выкрали дочь депутата Полтавского облсовета и требовали выкуп в $470 тысяч, которые они хотели получить в биткоинах. Организатором похищения оказался мужчина, который находится в киевском СИЗО.
Также Фокус рассказывал, что сотрудников СБУ задержали из-за похищения бизнесмена. Сотрудники департамента кибербезопасности выкрали бизнесмена в Киеве и получили выкуп в размере 7 биткоинов. После получения денег похищенного бизнесмена оформили рапорт о задержании мужчины, который "находится в розыске и нуждается в экстрадиции в Россию".