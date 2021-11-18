Під Києвом чоловік розстріляв грабіжників, які вночі увірвалися до його будинку (фото, відео)

Для затримання грабіжників правоохоронці запровадили спецоперацію. Знайти одного з них вдалося за допомогою поліцейського собаки.

У Київській області на Крюківщині чоловік розстріляв грабіжників, які вночі увірвалися до будинку та напали на членів його родини, повідомив у Facebook начальник обласної поліції Андрій Небутов.

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За його словами, уночі незнайомці в балаклавах проникли до будинку місцевого підприємця та поклали на підлогу 41-річну господиню та її доньку. У жінок вимагали коштовності та готівку. На підозрілий шум відреагував глава родини та вийшов із травматичним пістолетом, після чого почав стріляти в нападників.

Грабіжники в паніці кинулися тікати, хто у двері, хто у вікно. Господар викликав поліцію, було введено спеціальну операцію та залучено необхідні сили та засоби для перекриття периметра.

До пошуків зловмисників залучили службових собак. Біля огорожі було знайдено сліди крові злочинців, які стали в нагоді для їх упіймання. Вівчарка Некст взяла слід утікачів і кинулася навздогін. Подолавши кілометри, службовий пес знайшов одного зі зловмисників у лісі, він ховався за деревом.

[ + – ] спійманий злочинець

[ + – ] вилучена зброя

Утікач із простріленою ногою виявився вихідцем із Туреччини. Під час нападу він "зловив" три кулі. За кілька годин в орендованій квартирі поліція затримала його поплічника з Казахстану. Нині обох перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині поліцейські затримали двох раніше засуджених росіян, які займалися збройними пограбуваннями на території регіону.