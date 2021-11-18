В Киеве бездомный нашел отрезанные ноги в мусорнике (фото, видео)

Кроме ног, были также найдены и другие части тела. Личность убитого сейчас устанавливается, однако сейчас известно — это мужчина.

В Печерском районе Киева рядом с одним из супермаркетов на бульваре Дружбы народов бездомный нашел расчлененный труп. Об этом сообщила пресс-служба киевской полиции.

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Человек без определенного места жительства, который просматривал содержимое мусорного бака, вначале заметил человеческие ноги, которые были в пакете.

После сообщений в полицию, к этому месту выехали судмедэксперты, сотрудники кинологической службы и другие правоохранители. Рядом с мусорником, где были найдены ноги, полиция нашла и другие части тела. Личность погибшего устанавливается. Известно, что это труп мужчины. Полиция проверяет камеры наблюдения, которые, возможно, зафиксировали того, кто сбросил человеческие останки в мусорный бак. Сейчас полиция отрабатывает происшествие как умышленное убийство.

[ + – ] В Киеве нашли части тела мужчины в мусорнике

[ + – ] В Киеве нашли части тела мужчины в мусорнике

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