У Києві бездомний знайшов відрізані ноги в смітнику (фото, відео)
Крім ніг, було знайдено й інші частини тіла. Особа вбитого зараз встановлюється, проте зараз відомо – це чоловік.
У Печерському районі Києва поряд із одним із супермаркетів на бульварі Дружби народів бездомний знайшов розчленований труп. Про це повідомила пресслужба київської поліції.
Людина без певного місця проживання, яка переглядала вміст сміттєвого бака, спочатку помітила людські ноги, які були в пакеті.
Після повідомлення до поліції до цього місця виїхали судмедексперти, співробітники кінологічної служби та інші правоохоронці. Поруч зі смітником, де було знайдено ноги, поліція знайшла й інші частини тіла. Особа загиблого встановлюється. Відомо, що це чоловік труп. Поліція перевіряє камери спостереження, які, можливо, зафіксували того, хто скинув людські рештки в сміттєвий бак. Наразі поліція відпрацьовує подію як умисне вбивство.
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