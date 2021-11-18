У Києві бездомний знайшов відрізані ноги в смітнику (фото, відео)

Крім ніг, було знайдено й інші частини тіла. Особа вбитого зараз встановлюється, проте зараз відомо – це чоловік.

У Печерському районі Києва поряд із одним із супермаркетів на бульварі Дружби народів бездомний знайшов розчленований труп. Про це повідомила пресслужба київської поліції.

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Людина без певного місця проживання, яка переглядала вміст сміттєвого бака, спочатку помітила людські ноги, які були в пакеті.

Після повідомлення до поліції до цього місця виїхали судмедексперти, співробітники кінологічної служби та інші правоохоронці. Поруч зі смітником, де було знайдено ноги, поліція знайшла й інші частини тіла. Особа загиблого встановлюється. Відомо, що це чоловік труп. Поліція перевіряє камери спостереження, які, можливо, зафіксували того, хто скинув людські рештки в сміттєвий бак. Наразі поліція відпрацьовує подію як умисне вбивство.

[ + – ] У Києві знайшли частини тіла чоловіка у смітнику

[ + – ] У Києві знайшли частини тіла чоловіка у смітнику

Раніше Фокус повідомляв, що в Німеччині матір, яка вбила 5 дітей через ревнощі до колишнього чоловіка, засуджена до довічного ув'язнення. Передбачається, що жінку до цього підштовхнули фото її колишнього чоловіка з новою подругою, яку вона побачила в соцмережах. Суд взяв до уваги особливу тяжкість злочинів, тому засуджена не зможе звільнитися достроково після 15 років ув'язнення.