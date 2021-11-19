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Статистика коронавируса на 19 ноября: 20050 новых случаев COVID-19, 3637 госпитализаций

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коронавирус, украина, статистика, вакцинация, пандемия
Фото: РБК-Украина | За сутки в Украине выявили более 20 тысяч новых случаев коронавируса

Число умерших от COVID-19 в Украине с начала пандемии преодолело отметку в 80 тысяч.

За минувшие сутки в Украине выявили 20 050 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 1 555 детей и 331 медработника. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 3 637 человек, 725 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 20 050 человек;
  • выздоровело — 22 304 человека;
  • летальные случаи — 725;
  • госпитализировано — 3 637 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 12 ноября — 4 564;
  • 13 ноября — 4 881;
  • 14 ноября — 2 798;
  • 15 ноября — 2 264;
  • 16 ноября — 4 468;
  • 17 ноября — 3 907;
  • 18 ноября — 3 637;

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не получали ни одной дозы препарата.

В течение минувших суток украинцы сделали 111 735 тестов на коронавирусную инфекцию:

  • методом ПЦР — 55 244;
  • методом ИФА — 14 346;
  • экспресс-тесты на антиген — 42 145.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

  • Днепропетровская область — 1 943 случая;
  • Киев — 1 782 случая;
  • Запорожская область — 1 187 случаев;
  • Донецкая область — 1 057 случаев;
  • Полтавская область — 1 050 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 3 304 058 человек;
  • выздоровело — 2 726 521 человек;
  • летальные случаи — 80 231;
  • сделано ПЦР-тестов — 15 461 886.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1 дозой — 102 857 человек;
  • 2 дозой — 191 463 человек;
  • всего — 294 320 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 12 657 190 человека, а две — 9 448 782. Всего сделано 22 105 972 прививки.

коронавирус, украина, статистика, вакцинация, пандемия
Статистика коронавируса на 19 ноября

Напомним, Минздрав намерен ужесточить ограничения в "желтой" зоне карантина. Там, как и в "красной", посещать заведения и работать там смогут только полностью вакцинированные граждане.

Ранее Фокус разбирался, как противники вакцинации способствуют появлению новых штаммов коронавируса.