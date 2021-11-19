Статистика коронавируса на 19 ноября: 20050 новых случаев COVID-19, 3637 госпитализаций

Число умерших от COVID-19 в Украине с начала пандемии преодолело отметку в 80 тысяч.

За минувшие сутки в Украине выявили 20 050 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 1 555 детей и 331 медработника. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

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С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 3 637 человек, 725 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 20 050 человек;

выздоровело — 22 304 человека;

летальные случаи — 725;

госпитализировано — 3 637 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

12 ноября — 4 564;

13 ноября — 4 881;

14 ноября — 2 798;

15 ноября — 2 264;

16 ноября — 4 468;

17 ноября — 3 907;

18 ноября — 3 637;

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не получали ни одной дозы препарата.

В течение минувших суток украинцы сделали 111 735 тестов на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 55 244;

методом ИФА — 14 346;

экспресс-тесты на антиген — 42 145.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

Днепропетровская область — 1 943 случая;

Киев — 1 782 случая;

Запорожская область — 1 187 случаев;

Донецкая область — 1 057 случаев;

Полтавская область — 1 050 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3 304 058 человек;

выздоровело — 2 726 521 человек;

летальные случаи — 80 231;

сделано ПЦР-тестов — 15 461 886.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 102 857 человек;

2 дозой — 191 463 человек;

всего — 294 320 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 12 657 190 человека, а две — 9 448 782. Всего сделано 22 105 972 прививки.

[ + – ] Статистика коронавируса на 19 ноября

Напомним, Минздрав намерен ужесточить ограничения в "желтой" зоне карантина. Там, как и в "красной", посещать заведения и работать там смогут только полностью вакцинированные граждане.

Ранее Фокус разбирался, как противники вакцинации способствуют появлению новых штаммов коронавируса.