Статистика коронавируса на 19 ноября: 20050 новых случаев COVID-19, 3637 госпитализаций
Число умерших от COVID-19 в Украине с начала пандемии преодолело отметку в 80 тысяч.
За минувшие сутки в Украине выявили 20 050 новых случаев коронавирусной болезни. COVID-19 подтвердился у 1 555 детей и 331 медработника. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.
С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 3 637 человек, 725 пациентов с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 20 050 человек;
- выздоровело — 22 304 человека;
- летальные случаи — 725;
- госпитализировано — 3 637 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 12 ноября — 4 564;
- 13 ноября — 4 881;
- 14 ноября — 2 798;
- 15 ноября — 2 264;
- 16 ноября — 4 468;
- 17 ноября — 3 907;
- 18 ноября — 3 637;
88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не получали ни одной дозы препарата.
В течение минувших суток украинцы сделали 111 735 тестов на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 55 244;
- методом ИФА — 14 346;
- экспресс-тесты на антиген — 42 145.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- Днепропетровская область — 1 943 случая;
- Киев — 1 782 случая;
- Запорожская область — 1 187 случаев;
- Донецкая область — 1 057 случаев;
- Полтавская область — 1 050 случаев.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 304 058 человек;
- выздоровело — 2 726 521 человек;
- летальные случаи — 80 231;
- сделано ПЦР-тестов — 15 461 886.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 102 857 человек;
- 2 дозой — 191 463 человек;
- всего — 294 320 человек.
С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 12 657 190 человека, а две — 9 448 782. Всего сделано 22 105 972 прививки.
Напомним, Минздрав намерен ужесточить ограничения в "желтой" зоне карантина. Там, как и в "красной", посещать заведения и работать там смогут только полностью вакцинированные граждане.
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