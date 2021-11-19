Статистика коронавірусу станом на 19 листопада: 20 050 нових випадків COVID-19, 3 637 госпіталізацій
Кількість померлих від COVID-19 в Україні з початку пандемії подолала позначку 80 тисяч.
Минулої доби в Україні зафіксували 20 050 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився у 1 555 дітей і 331 медпрацівника. Про це у п'ятницю, 19 листопада, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.
З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 3 637 осіб, 725 пацієнтів із цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіло — 20 050 осіб;
- одужало — 22 304 особи;
- летальні випадки — 725;
- госпіталізовано — 3 637 осіб.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 12 листопада — 4 564;
- 13 листопада — 4 881;
- 14 листопада — 2 798;
- 15 листопада — 2 264;
- 16 листопада — 4 468;
- 17 листопада — 3 907;
- 18 листопада — 3 637;
88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не вакциновані та не отримували жодної дози препарату.
Протягом минулої доби українці зробили 111 735 тестів на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 55 244;
- методом ІФА — 14 346;
- експрес-тести на антиген — 42 145.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- Дніпропетровська область — 1 943 випадки;
- Київ — 1 782 випадки;
- Запорізька область — 1 187 випадків;
- Донецька область — 1 057 випадків;
- Полтавська область — 1 050 випадків.
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 3 304 058 осіб;
- одужало — 2 726 521 особа;
- летальні випадки — 80 231;
- зроблено ПЛР-тестів — 15 461 886.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 102 857 осіб;
- 2 дозою — 191 463 осіб;
- всього — 294 320 осіб.
З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 12 657 190 осіб, а дві — 9 448 782. Усього зроблено 22 105 972 щеплення.
Нагадаємо, МОЗ має намір посилити обмеження в "жовтій" зоні карантину. Там, як і у "червоній", відвідувати заклади та працювати зможуть лише повністю вакциновані громадяни.
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