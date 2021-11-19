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Статистика коронавірусу станом на 19 листопада: 20 050 нових випадків COVID-19, 3 637 госпіталізацій

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коронавірус, україна, статистика, вакцинація, пандемія
Фото: РБК-Україна | За добу в Україні виявили понад 20 тисяч нових випадків коронавірусу

Кількість померлих від COVID-19 в Україні з початку пандемії подолала позначку 80 тисяч.

Минулої доби в Україні зафіксували 20 050 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився у 1 555 дітей і 331 медпрацівника. Про це у п'ятницю, 19 листопада, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.

З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 3 637 осіб, 725 пацієнтів із цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

  • захворіло — 20 050 осіб;
  • одужало — 22 304 особи;
  • летальні випадки — 725;
  • госпіталізовано — 3 637 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

  • 12 листопада — 4 564;
  • 13 листопада — 4 881;
  • 14 листопада — 2 798;
  • 15 листопада — 2 264;
  • 16 листопада — 4 468;
  • 17 листопада — 3 907;
  • 18 листопада — 3 637;

88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не вакциновані та не отримували жодної дози препарату.

Протягом минулої доби українці зробили 111 735 тестів на коронавірусну інфекцію:

  • методом ПЛР — 55 244;
  • методом ІФА — 14 346;
  • експрес-тести на антиген — 42 145.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

  • Дніпропетровська область — 1 943 випадки;
  • Київ — 1 782 випадки;
  • Запорізька область — 1 187 випадків;
  • Донецька область — 1 057 випадків;
  • Полтавська область — 1 050 випадків.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіло — 3 304 058 осіб;
  • одужало — 2 726 521 особа;
  • летальні випадки — 80 231;
  • зроблено ПЛР-тестів — 15 461 886.

Вакцинувалися за минулу добу:

  • 1 дозою — 102 857 осіб;
  • 2 дозою — 191 463 осіб;
  • всього — 294 320 осіб.

З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 12 657 190 осіб, а дві — 9 448 782. Усього зроблено 22 105 972 щеплення.

коронавірус, україна, статистика, вакцинація, пандемія
Статистика коронавірусу станом на 19 листопада

Нагадаємо, МОЗ має намір посилити обмеження в "жовтій" зоні карантину. Там, як і у "червоній", відвідувати заклади та працювати зможуть лише повністю вакциновані громадяни.

Раніше Фокус розбирався, як противники вакцинації сприяють появі нових штамів коронавірусу.