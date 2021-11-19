В Киеве разыскали подозреваемого в убийстве и расчленении трупа на бульваре Дружбы народов (видео)

В ходе расследования выяснилось, что убийство произошло на фоне конфликта, возникшего после распития спиртного.

В Киеве задержали подозреваемого в жестоком убийстве мужчины, расчлененный труп которого был найден в мусорном баке на бульваре Дружбы народов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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По словам начальника столичной полиции Ивана Выговского, сотрудники полиции разыскали подозреваемого в Дарницком районе столицы. Им оказался 32-летний житель другой области. В ходе допроса выяснилось, что злоумышленник убил хозяина квартиры, у которого он арендовал жилье. После совместного распития спиртных напитков, между мужчинами возник конфликт с летальным исходом.

Выяснилось, что через сутки убийца решил избавиться от тела. Для этого он купил ручную пилу по металлу и в ванной расчленил труп, после чего за несколько ходок по частям вынес тело в мусорный бак возле соседнего дома.

Задержаному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовное кодекса Украины (Убийство), согласно которой ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что 18 ноября части тела неизвестно мужчины были найдены в мусорном баке на бульваре Дружбы народов. Бездомный нашел человеческие ноги в пакетах, когда просматривал содержимое мусорного бака. Выехавшая на место происшествия полиция позже обнаружила остальные части тела.