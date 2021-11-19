У Києві розшукали підозрюваного у вбивстві та розчленуванні трупа на бульварі Дружби народів (відео)

У ході розслідування з'ясувалося, що вбивство сталося на фоні конфлікту, який виник після розпивання спиртного

У Києві затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві чоловіка, розчленований труп якого було знайдено у сміттєвому баку на бульварі Дружби народів. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

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За словами начальника столичної поліції Івана Виговського, співробітники поліції розшукали підозрюваного у Дарницькому районі столиці. Ним виявився 32-річний мешканець іншої області. У ході допиту з'ясувалося, що зловмисник убив хазяїна квартири, у якого орендував житло. Після спільного розпивання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт із летальним кінцем.

З'ясувалося, що через добу вбивця вирішив позбутися тіла. Для цього він придбав ручну пилку по металу і у ванній розчленував труп, після чого за кілька ходок частинами виніс тіло в сміттєвий бак біля сусіднього будинку.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Вбивство), за якою йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 18 листопада частини тіла невідомо чоловіків було знайдено у сміттєвому баку на бульварі Дружби народів. Бездомний знайшов людські ноги в пакетах, коли переглядав вміст сміттєвого бака. Поліція, яка виїхала на місце події, пізніше виявила інші частини тіла.