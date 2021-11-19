ДТП в Харькове: 16-летний водитель Infinity признал свою вину

По словам адвоката Игоря Черняка, подросток признал свою вину, поскольку правоохранителям удалось собрать достаточную доказательную базу. Среди них — кровь с подушек безопасности, которая соответствует биологическим образцам Николая Харьковского.

Подозреваемый в смертельном ДТП 16-летний Николай Харьковский признал себя виновным. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Игорь Черняк, депутат Харьковского горсовета и адвокат.

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По его словам, то, что подозреваемый дал признательные показания, было ожидаемо, поскольку правоохранительным органам удалось собрать достаточную доказательную базу.

"Экспертизы, показания свидетелей, записи с камер, "за рулем кто-то другой", "неисправные тормоза" и т.д., очевидно, больше не работают", — пишет он, перечисляя оправдания, к которым ранее прибегал подозреваемый и его защита.

"Позиция потерпевших неизменна. Ответственность должен понести не только Николай, но и родители", — считает депутат.

Адвокаты стороны пострадавших в смертельной аварии с участием 16-летнего Николая Харьковского также сообщают, что на допросе он признал свою вину в преступлении.

Также сообщается, что уже есть подтверждение того, что за рулем Infinity находился именно Николай. Следы крови на подушках безопасности руля водительского сиденья соответствуют его биологическими образцами, согласно результатам экспертизы.

О том, что за рулем был именно он говорят и двое пострадавших, находившихся в Infinity во время аварии.

Адвокат Николая Инна Данилова также подтвердила, что он признал вину.

Ранее она заявляла, что подзащитный не помнит, находился ли за рулем во время аварии. По ее словам, тогда он действительно не помнил, что произошло. Но спустя некоторое время, его подлечили и привели в чувство. Данилова настаивает на том, что Николай Харьковский перенес шок и находился в состоянии стресса после ДТП.

Ранее Фокус сообщал, что Мать водителя автомобиля Infinity, который устроил смертельное ДТП, дала комментарии журналистам. В эфире одного из телеканалов Марина Дегтярь принесла извинения членам семьи погибшего, пообещав необходимую помощь.