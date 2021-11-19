ДТП у Харкові: 16-річний водій Infinity визнав свою провину

За словами адвоката Ігоря Черняка, підліток визнав свою провину, оскільки правоохоронцям вдалося зібрати достатню доказову базу. Серед них кров з подушок безпеки, яка відповідає біологічним зразкам Миколи Харківського

Підозрюваний у смертельній ДТП 16-річний Микола Харківський визнав себе винним. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Ігор Черняк, депутат Харківської міськради та адвокат.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

За його словами, те, що підозрюваний дав свідчення, було очікувано, оскільки правоохоронним органам вдалося зібрати достатню доказову базу.

"Експертизи, свідчення свідків, записи з камер, "за кермом хтось інший", "несправні гальма" тощо, очевидно, більше не працюють", — пише він, перераховуючи виправдання, до яких раніше вдавався підозрюваний та його захист.

"Позиція потерпілих незмінна. Відповідальність має понести не лише Микола, а й батьки", — вважає депутат.

Адвокати сторони постраждалих у смертельній аварії за участю 16-річного Миколи Харківського також повідомляють, що під час допиту він визнав свою провину у злочині.

Також повідомляється, що вже є підтвердження того, що за кермом Infinity був саме Микола. Сліди крові на подушках безпеки керма сидіння водія відповідають його біологічними зразками, згідно з результатами експертизи.

Про те, що за кермом був саме він, кажуть і двоє постраждалих, які перебували в Infinity під час аварії.

Адвокат Миколи Інна Данилова також підтвердила, що він визнав провину.

Раніше вона заявляла, що підзахисний не пам'ятає, чи перебував за кермом під час аварії. За її словами, тоді він справді не пам'ятав, що сталося. Але через деякий час його підлікували і привели до тями. Данилова наполягає на тому, що Микола Харківський зазнав шоку і перебував у стані стресу після ДТП.

Раніше Фокус повідомляв, що мати водія автомобіля Infinity, який влаштував смертельну ДТП, дала коментарі журналістам. В ефірі одного з телеканалів Марина Дегтяр попросила вибачення в членів сім'ї загиблого, пообіцявши необхідну допомогу.