ДТП у Харкові. Мати 16-річного водія "Інфініті" вийшла на зв'язок із журналістами

Під час ефіру ток-шоу Марина Дегтяр попросила вибачення у членів родини загиблого й обіцяла надати їм необхідну допомогу.

Мати 16-річного Миколи Харківського, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, Марина Дегтяр погодилася поспілкуватися із журналістами. В ефірі шоу "Говорить Україна" вона вийшла на зв'язок із Німеччини та відповіла на кілька питань ведучого. Про це йдеться у публікації харківського видання Vgorode.

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Зокрема, Дегтяр повідомила, що перед від'їздом у Німеччину вона купила старий автомобіль і залишила його в приватній майстерні для техобслуговування. Машина була оформлена на її ім'я, тому другий комплект ключів від нового авто та всі документи вона забрала із собою за кордон.

Дегтяр стверджує, що ніколи не давала дозволу своєму синові сідати за кермо нового автомобіля. Вона висловила жаль з приводу події та вибачилася перед сім'єю загиблого водія.

"Хотіла б вибачитися у близьких людей цієї людини. Зроблю все можливе, щоб надати необхідну допомогу цим людям", — сказала Марина Дегтяр.

Що стосується майбутнього засідання суду, то, за її словами, Дегтяр готова прийняти будь-яке рішення, оскільки вважає, що в подібних випадках усі мають бути рівними перед законом.

"В інтернеті пишуть, що ми пропонуємо комусь гроші, щоб хтось узяв на себе провину, це не так. Микола перебуває у СІЗО без телефону та якоїсь техніки. Більше того, я не можу передати йому навіть кросівки, тому що не приймають. Поблажок для нього ніхто не робить", — заявила мати Харківського.

Нагадаємо, що Микола Харківський до судового засідання перебуватиме у СІЗО 60 діб. Йому було відмовлено у звільненні під заставу, оскільки, за словами прокурора, обвинувачений може втекти чи чинити тиск на інших учасників ДТП.

Як стверджує Анастасія Носова — дочка загиблого водія у харківській ДТП, експерти встановили, що гальмівна система автомобіля Infinity в момент аварії була у справному стані.