ДТП в Харькове. Мать 16-летнего водителя "Инфинити" вышла на связь с журналистами

Во время эфира ток-шоу Марина Дегтярь попросила прощения у членов семьи погибшего и обещала оказать им необходимую помощь.

Мать 16-летнего Николая Харьковского, устроившего смертельное ДТП в Харькове, Марина Дегтярь согласилась пообщаться с журналистами. В эфире шоу "Говорит Украина" она вышла на связь из Германии и ответила на несколько вопросов ведущего. Об этом говорится в публикации харьковского издания Vgorode.

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В частности Дегтярь сообщила, что перед отъездом в Германию она купила подержанный автомобиль и оставила его в частной мастерской для техобслуживания. Машина была оформлена на ее имя, поэтому второй комплект ключей от нового авто и все документы она увезла с собой за границу.

Дегтярь утверждает, что никогда не давала разрешения своему сыну садиться за руль нового автомобиля. Она выразила сожаление по поводу происшествия и принесла извинения семье погибшего водителя.

"Хотела бы попросить прощения у близких людей этого человека. Сделаю все возможное, чтобы оказать необходимую помощь этим людям", — сказала Марина Дегтярь.

Что касается предстоящего заседания суда, то по ее словам, Дегтярь готова принять любое решение, поскольку считает, что в подобных случаях все должны быть равны перед законом.

"В Интернете пишут, что мы предлагаем кому-то деньги, чтобы кто-то взял на себя вину, это не так. Николай находится в СИЗО без телефона и какой-либо техники. Более того, я не могу передать ему даже кроссовки, потому что не принимают. Поблажек для него никто не делает", — заявила мать Харьковского.

Напомним, что Николай Харьковский до судебного заседания будет находится в СИЗО 60 суток. Ему было отказано в освобождении под залог, поскольку, по словам прокурора, обвиняемый может сбежать или оказывать давление на других участников ДТП.

Как утверждает Анастасия Носова — дочь погибшего водителя в харьковском ДТП, эксперты установили, что тормозная система автомобиля Infinity, в момент аварии была в исправном состоянии.