Протащила через весь город. Маршрутка сбила двух женщин на "зебре" в центре Львова (видео)

Одна из пострадавших зацепилась за кузов автобуса. Ее обнаружили мертвой на конечной остановке.

20 ноября во Львове задержали водителя маршрутки, которая сбила двух пешеходов в центре города. Подробности сообщила пресс-служба полиции Львовской области на официальном сайте.

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По данным следствия, 47-летний мужчина за рулем автобуса "БАЗ" (маршрут №138) на повороте с улицы Дорошенка на проспект Свободы наехал на женщин возрастом 48 и 67 лет, которые находились на пешеходном переходе, а затем покинул место ДТП. 67-летнюю пострадавшую удар отбросил на дорогу, ее доставили в больницу с травмами, однако состояние не разглашается.

Следователи и патрульные начали расследование и вскоре обнаружили автобус на конечной остановке маршрута на улице Джорджа Вашингтона. Рядом с транспортным средством также нашли мертвой вторую жертву ДТП. Как оказалось, после столкновения горожанка зацепилась за кузов "БАЗа", который протащил тело на другой конец Львова.

[ + – ] Место ДТП во Львове Фото: Нацполиция

Правоохранители осмотрели автобус и нашли на бампере следы от удара. Вскоре состоится судебное заседание по избранию меры пресечения для задержанного маршрутчика. Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть пострадавшего. Водителю грозит лишение свободы на срок до восьми лет, а также лишение водительских прав на срок до трех лет.

На опубликованном в сети видео можно заметить, как автобус выехал из-за угла, повернул на красный сигнал светофора и врезался в пешеходов на перекрестке, хотя ехал не очень быстро. Транспортное средство на несколько секунд остановилось, а потом продолжило движение. Одна из женщин упала в левую сторону от маршрутки, а другая пропала из кадра после удара.

Ранее стало известно, что неизвестные обстреляли маршрутку на дороге в Киеве. Водитель получил ранение, но отказался ложиться в больницу. Злоумышленники скрылись, а полиция открыла уголовное производство по признакам хулиганства. Стрелкам грозит срок до семи лет.

До этого в Херсоне женщина обвинила водителя маршрутки в хулиганстве. Пассажирка рассказала полиции, что маршрутчик начал движение до того, как она успела зайти в сало на остановке, а в ответ на замечание разразился нецензурной бранью, после чего отказался выпускать на нужной остановке. Сам водитель опроверг слова горожанки и заявил о ее неадекватном поведении.