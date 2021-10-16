Маршрутку обстреляли на дороге в Киеве, ранен водитель (фото)
Cовершив несколько выстрелов, злоумышленники скрылись. Пострадавший отказался от госпитализации, а полиция расследует инцидент как хулиганство.
В Днепровском районе Киева группа неизвестных обстреляла маршрутку. Подробности на официальном сайте сообщила пресс-служба столичной полиции.
Очевидцы вызвали правоохранителей после инцидента, который произошел на улице Алматинская. По предварительным данным, злоумышленники совершили несколько выстрелов по автобусу, после чего быстро скрылись. В результате 25-летний водитель получил ранение, однако отказался от госпитализации, медики оказали ему необходимую помощь на месте.
Сотрудники Днепровского управление полиции открыли уголовное производство по статье о хулиганстве, опросили свидетелей и сейчас разыскивают стрелков. За повреждение транспорта и ранение человека им грозит до семи лет лишения свободы.
По информации телеграм-канала dtp.kiev.ua, нападение совершили представители якобы "патриотической организации". В результате происшествия пострадал автобус, следовавший по маршруту №555, а также автомобиль BMW, оказавшийся поблизости — на фотографиях видны вмятины на корпусе легковушки, а также выбитые стекла и пробитые колеса. Следы повреждений больше похожи на последствия ударов, а не выстрелов.
Ранее писали, как маршрутку с пассажирами обстреляли в Черниговской области. Водитель легкового автомобиля Mercedes перегородил трассу и вынудил остановиться маршрутчика, который якобы подрезал его. Мужчина достал пистолет и сделал несколько выстрелов, однако противник вооружился куском трубы и дал отпор.
Сообщали также, что молодой человек открыл стрельбу возле школы в Москве. Судя по записям с камер наблюдения, парень перелез через забор и проник на территорию учебного заведения с карабином в руках, а затем выстрелил в воздух и скрылся.
Недавно в Норвегии мужчина открыл стрельбу по людям из лука, несколько человек погибли. Полиция задержала подозреваемого спустя несколько часов и предполагает теракт.