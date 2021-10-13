В Москве парень устроил стрельбу возле школы: введен план "Сирена" (фото)

Камеры наблюдения зафиксировали, как молодой человек перелазил через забор на территорию лицея и держал в руке карабин.

Рядом с московской школой №1260 на Ленинском проспекте молодой человек устроил стрельбу. Об этом сообщает Mash.

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По данным журналистов, учебное заведение после стрельбы оцепили, а школьников не выпускают из здания.

В Москве ввели план "Сирена", который используется для поимки вооруженных преступников. Помимо этого, после стрельбы было оцеплено здание школы №1265, которая находится рядом с местом ЧП.

[ + – ] Стрельба возле московской школы №1260

Предполагаемым стрелком оказался молодой человек в камуфляже, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения. Подозреваемый перелазил через забор на территорию школы и в руках держал пневматический карабин, похожий на АК-74.

По предварительным данным, стрелок совершил выстрел в воздух и скрылся с места преступления.

[ + – ] Юноша, устроивший стрельбу возле московской школы №1260

Позже появилась информация о задержании молодого человека, открывшего стрельбу рядом с московской школой №1260. По данным МВД, при себе у злоумышленника было страйкбольное ружье, а в результате ЧП никто не пострадал.

Задержанным оказался 17-летний Александр Соболев, который живет в 500 метрах от школы. Мотивы поведения юноши устанавливаются.

[ + – ] Александр Соболев устроил стрельбу возле московской школы №1260

Ранее Фокус сообщал про теракт в пермском университете. Стрельбу в ПГНИУ устроил 18-летний Тимур Бекмансуров, который пришел в свой вуз с огнестрельным оружием. Жертвами теракта стали 8 человек, более 30 получили различные травмы и ранения.

Также Фокус рассказывал, что "пермский стрелок", убивший восьмерых человек, идет на поправку в больнице. Тимура Бекмансурова, которому ампутировали ногу, должны были перевести в обычную палату, где его уже смогут допросить следователи. В здании больницы Перми усилили охрану для безопасности террориста.