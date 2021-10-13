У Москві хлопець влаштував стрілянину біля школи: введений план "Сирена" (фото)

Камери спостереження зафіксували, як юнак перелазив через паркан на територію ліцею і тримав у руці карабін.

Поруч з московською школою №1260 на Ленінському проспекті молодий чоловік влаштував стрілянину. Про це повідомляє Mash.

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За даними журналістів, навчальний заклад після стрілянини оточили, а школярів не випускають з будівлі.

У Москві ввели план "Сирена", який використовується для упіймання озброєних злочинців. Крім цього, після стрілянини було оточено будівлю школи №1265, яка знаходиться поруч з місцем НП.

[ + – ] Стрілянина біля московської школи №1260

Імовірним стрільцем виявився молодий чоловік у камуфляжі, якого зафіксували камери відеоспостереження. Підозрюваний перелазив через паркан на територію школи і в руках тримав пневматичний карабін, схожий на АК-74.

За попередніми даними, стрілець зробив постріл у повітря і зник з місця злочину.

[ + – ] Юнак, який влаштував стрілянину біля московської школи №1260

Пізніше з'явилася інформація про затримання юнака, який відкрив стрілянину поруч з московською школою №1260. За даними МВС, при собі у зловмисника була страйкбольна рушниця, а в результаті НП ніхто не постраждав.

Затриманим виявився 17-річний Олександр Соболєв, який живе за 500 метрів від школи. Мотиви поведінки юнака встановлюються.

[ + – ] Олександр Соболєв влаштував стрілянину біля московської школи №1260

Раніше Фокус повідомляв про теракт у пермському університеті. Стрілянину в ПДНДУ влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров, який прийшов до свого ЗВО з вогнепальною зброєю. Жертвами теракту стали 8 людей, більше 30 отримали різні травми і поранення.

Також Фокус розповідав, що "пермський стрілець", який убив вісьмох людей, йде на поправку в лікарні. Тимура Бекмансурова, якому ампутували ногу, повинні були перевести у звичайну палату, де його вже зможуть допитати слідчі. Біля лікарні Пермі посилили охорону для безпеки терориста.