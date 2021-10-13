В Норвегии мужчина расстрелял нескольких человек из лука: копы говорят о теракте (фото)

Инцидент произошел в центре одного из городов и начался в продуктовом магазине. К месту происшествия отправили вертолеты и десятки автомобилей полиции и скорой.

В городе Конгсберг (Норвегия) неизвестный мужчина, вооружившись луком со стрелами, убил нескольких человек, есть и раненые. Об этом сообщает местное издани DMR24.no, ссылаясь на начальника полицейского участка Эйвинда Ааса.

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По информации журналистов, начался инцидент в магазине продовольственных товаров. Спустя несколько часов после происшествия полиция задержала мужчину.

Фото: Twitter

Когда стало известно о происшествии, в город направили вертолеты полиции, спасателей и скорой помощи, а также большое количество полицейских автомобилей и карет скорой помощи из района Драммен. Полиция также просила местных жителей не покидать свои дома.

Пока что точные причины случившегося неизвестны, однако правоохранители не исключают, что происшествие было террористическим актом.

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