Маршрутку обстріляли на дорозі у Києві, поранено водія (фото)

Здійснивши кілька пострілів, зловмисники втекли. Потерпілий відмовився від госпіталізації, а поліція розслідує інцидент як хуліганство.

У Дніпровському районі Києва група невідомих обстріляла маршрутку. Подробиці на офіційному сайті повідомила прес-служба столичної поліції.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Очевидці викликали правоохоронців після інциденту, який стався на вулиці Алматинська. За попередніми даними, зловмисники зробили кілька пострілів по автобусу, після чого швидко зникли. В результаті 25-річний водій отримав поранення, однак відмовився від госпіталізації, медики надали йому необхідну допомогу на місці.

Співробітники Дніпровського управління поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство, опитали свідків і зараз розшукують стрільців. За пошкодження транспорту та поранення людини їм загрожує до семи років позбавлення волі.

За інформацією телеграм-каналу dtp.kiev.ua, напад здійснили представники нібито "патріотичної організації". В результаті події постраждав автобус, який прямував за маршрутом №555, а також автомобіль BMW, який опинився поблизу — на фотографіях видно вм'ятини на корпусі легковика, а також вибиті стекла і пробиті колеса. Сліди ушкоджень більше схожі на наслідки ударів, а не пострілів.

[ + – ] Кадри з місця події в Києві Фото: dtp.kiev.ua

Раніше писали, як маршрутку з пасажирами обстріляли в Чернігівській області. Водій легкового автомобіля Mercedes перегородив трасу і змусив зупинитися маршрутника, який нібито підрізав його. Чоловік дістав пістолет і зробив кілька пострілів, однак супротивник озброївся шматком труби і дав відсіч.

Повідомляли також, що молодий чоловік відкрив стрілянину біля школи в Москві. Судячи із записів з камер спостереження, хлопець переліз через паркан і проник на територію навчального закладу з карабіном в руках, а потім вистрілив у повітря і зник.

Нещодавно в Норвегії чоловік відкрив стрілянину по людях з лука, кілька людей загинули. Поліція затримала підозрюваного через кілька годин і передбачає теракт.