Статистика коронавируса на 22 ноября: 7464 новых случая COVID-19, 2501 госпитализаций
За минувшие сутки в Украине выздоровело 10 540 больных COVID-19.
За прошлые сутки в Украине выявлены 7 464 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Диагноз COVID-19 поставили 579 детям и 74 медработникам. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.
С диагнозом COVID-19 или подозрением госпитализировали 2 501 человека, умерло 326 пациентов.
За минувшие сутки в Украине:
- выздоровело — 10 540 человек;
- летальные случаи — 326;
- госпитализации — 2 501.
88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы и не получали ни одной дозы противовирусной вакцины.
За прошлые сутки жители Украины сделали 37 163 теста на COVID-19:
- методом ПЦР — 15 526;
- методом ИФА — 2 604;
- экспресс-тесты на антиген — 19 033.
Больше всего подтвержденных новых случаев COVID-19 выявлено в таких регионах:
- Киев — 358 случаев;
- Винницкая область — 384;
- Волынская область — 340;
- Днепропетровская область — 864.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 340 407 человек;
- выздоровело — 2 773 490 человек;
- летальные случаи — 81 598;
- сделано ПЦР-тестов — 15 557 638.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 29 382 человека;
- 2 дозой — 70 444 человека;
- всего — 99 826 человек.
В течение суток использовались следующие вакцины:
- CoronaVac — 34 006 вакцинаций;
- Comirnaty (BioNTech/Pfizer) — 51 365 вакцинаций;
- AstraZeneca — 9 369 вакцинаций;
- Moderna — 5086 вакцинаций.
Вакцинацию проводили: 529 мобильных бригад, на 2 795 пунктах вакцинации и в 470 центрах вакцинации.
С начала кампании вакцинации населения страны уже вакцинированы 12 835 128 жителей, одну дозу вакцины получили 12 835 126 человек, полностью вакцинированы (две дозы) — 9 834 309. В общей сложности уже сделано 22 669 435 прививок.
Напомним, ВОЗ предупредила: к марту следующего года на территории Европы от COVID-19 может умереть еще полмиллиона человек. Холодная погода, низкие темпы вакцинации и новый штамм — все это факторы, способствующие распространению заболевания.
Ранее Фокус сообщал, что вакцинироваться от коронавируса придется ежегодно. Согласно заявлению одного из разработчиков вакцины BioNTech/Pfizer, вакцинироваться против коронавирусной инфекции, возможно, понадобится каждый год — для лучшей защиты и во избежание последующих вспышек заболевания. Так считает Угур Шахин, гендиректор BioNTech — немецкой фамрмацевтической компании, которая совместно с Pfizer разработала вакцину против коронавируса.