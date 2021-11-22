Статистика коронавируса на 22 ноября: 7464 новых случая COVID-19, 2501 госпитализаций

За минувшие сутки в Украине выздоровело 10 540 больных COVID-19.

За прошлые сутки в Украине выявлены 7 464 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Диагноз COVID-19 поставили 579 детям и 74 медработникам. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.

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С диагнозом COVID-19 или подозрением госпитализировали 2 501 человека, умерло 326 пациентов.

За минувшие сутки в Украине:

выздоровело — 10 540 человек;

летальные случаи — 326;

госпитализации — 2 501.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы и не получали ни одной дозы противовирусной вакцины.

За прошлые сутки жители Украины сделали 37 163 теста на COVID-19:

методом ПЦР — 15 526;

методом ИФА — 2 604;

экспресс-тесты на антиген — 19 033.

Больше всего подтвержденных новых случаев COVID-19 выявлено в таких регионах:

Киев — 358 случаев;

Винницкая область — 384;

Волынская область — 340;

Днепропетровская область — 864.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3 340 407 человек;

выздоровело — 2 773 490 человек;

летальные случаи — 81 598;

сделано ПЦР-тестов — 15 557 638.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 29 382 человека;

2 дозой — 70 444 человека;

всего — 99 826 человек.

В течение суток использовались следующие вакцины:

CoronaVac — 34 006 вакцинаций;

Comirnaty (BioNTech/Pfizer) — 51 365 вакцинаций;

AstraZeneca — 9 369 вакцинаций;

Moderna — 5086 вакцинаций.

Вакцинацию проводили: 529 мобильных бригад, на 2 795 пунктах вакцинации и в 470 центрах вакцинации.

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С начала кампании вакцинации населения страны уже вакцинированы 12 835 128 жителей, одну дозу вакцины получили 12 835 126 человек, полностью вакцинированы (две дозы) — 9 834 309. В общей сложности уже сделано 22 669 435 прививок.

Напомним, ВОЗ предупредила: к марту следующего года на территории Европы от COVID-19 может умереть еще полмиллиона человек. Холодная погода, низкие темпы вакцинации и новый штамм — все это факторы, способствующие распространению заболевания.

Ранее Фокус сообщал, что вакцинироваться от коронавируса придется ежегодно. Согласно заявлению одного из разработчиков вакцины BioNTech/Pfizer, вакцинироваться против коронавирусной инфекции, возможно, понадобится каждый год — для лучшей защиты и во избежание последующих вспышек заболевания. Так считает Угур Шахин, гендиректор BioNTech — немецкой фамрмацевтической компании, которая совместно с Pfizer разработала вакцину против коронавируса.