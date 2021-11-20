ВОЗ бьет тревогу. В Европе к марту от COVID-19 может погибнуть еще полмиллиона человек

По мнению европейского представителя ВОЗ, распространению коронавируса способствуют холодная погода, низкие темпы вакцинации и штамм "Дельта".

Несколько европейских стран столкнулись с новой волной коронавирусной инфекции, сопровождаемой высоким количеством заражений, и из-за этого количество жертв Covid-19 к марту следующего года может достичь еще около 500 тысяч, сообщил в беседе с BBC региональный директор Всемирной Организации Здравоохранения Ханс Клюге.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Такое количество новых смертей станет возможным, если сейчас в Европе не примут срочные меры по противодействию распространению коронавируса.

По словам Клюге, новой волне Covid-19 способствуют сразу несколько факторов. Это зимний сезон, недостаточная вакцинация и региональное преобладание более заразного штамма "Дельта". В связи с этим он призвал ускорить темпы вакцинации, придерживаться основных карантинных ограничений, а также внедрять новые методы лечения для борьбы с ростом количества заражений.

"Covid-19 снова стал причиной смертности номер один в нашем регионе. Но мы знаем, что нужно делать, чтобы бороться с болезнью", – подчеркнул представитель ВОЗ в Европейском регионе.

Возвращаясь к теме вакцинации, Клюге отметил, что обязательные прививки стоит рассматривать только как крайнее средство, а вот о пользе вакцинации следует информировать людей как можно активнее. Он также подчеркнул, что ковидные паспорта, вызвавшие в Европе массовые протесты, – это "не ограничение свободы, а скорее инструмент для сохранения нашей индивидуальной свободы".

[ + – ] В Австрии и Нидерландах количество новых заражений COVID-19 стремительно растет Фото: ВВС

Как известно, власти Австрии уже заявили, что с февраля вакцинация в стране станет обязательным и юридически подкрепленным требованием, поскольку уровень заболеваемости по-прежнему высокий.

Многие другие европейские страны также вводят новые меры по мере роста числа случаев. Однако далеко не все граждане ЕС готовы подчиняться ограничениям. Так, в Роттердаме (Нидерланды) из-за новых мер по борьбе с коронавирусом вспыхнули массовые беспорядки.

Тем временем в Украине уже в восьми областях зафиксирован новый и более опасный штамм "Дельта плюс". Недавно проведенный среди украинцев вопрос показал, что 40% из них считают, что в распространении коронавируса никто не виноват.

В свою очередь американский бизнесмен и миллиардер Билл Гейтс прогнозирует, что пандемия коронавируса может закончиться уже летом следующего года.