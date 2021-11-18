Пандемия COVID-19 может окончиться следующим летом, – Билл Гейтс (видео)

Американский миллиардер считает, что его положительный прогноз сбудется в том случае, если в мире не появится новый штамм коронавируса.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс во время выступления на "Новом экономическом форуме" Майкла Блумберга высказал мнение о возможном окончании пандемии COVID-19. По его словам, это может произойти уже летом 2022 года.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Гейтс отметил, что в результате использования современных методов противодействия коронавирусной инфекции, показатели смертности от CОVID-19 могут опустится до уровня смертности при сезонном гриппе. Однако, стоит учитывать тот факт, что это возможно только в том случае, если не будет выявлены новые штаммы коронавируса.

Американский миллиардер подчеркнул, что в ближайшем будущем человечество может столкнуться с новыми разновидностями гриппа, поэтому стоит сохранить все наработки для того, чтобы не допустить очередной пандемии.

Своими довольно оптимистичными прогнозами Гейтс поделился еще весной этого года, указав при этом эффективность вакцинации против коронавируса. Однако при этом он напомнил, что для профилактики пандемии международное сообщество не смогло выделить необходимых финансовых средств.

"Такие люди, как я, предупреждали о рисках. Своевременно вложив не такие уж большие деньги, мы могли бы избежать случившегося", – отметил Гейтс.

Ранее сообщалось, что Билл Гейтс активно вкладывается в компанию Schrodinger, которая занимается разработкой медицинского программного обеспечения. Благотворительным фонд Билла Гейтса и Мелинды Гейтс завладел около 7 млн акций компании, увеличив таким образом свою долю на 2 млн.

С начала пандемии коронавируса крупнейшие бизнесмены США, в числе которых Илон Маск, Джефф Безос, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, заработали около $2,1 трлн, в то время как миллиарды людей на планете теряли деньги и вынужденно переходили на удаленный режим работы.